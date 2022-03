Neuer Fund in Pokémon GO zeigt geplanten Aprilscherz für euch

In Pokémon GO könnt ihr euch für morgen auf einigen Schabernack einstellen, denn erste Funde zeigen nun den geplanten Aprilscherz. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, wie euch Niantic in den April schicken will.

Um was für Funde geht es? Morgen, am 01. April, könnt ihr nicht nur eure Freunde und Familie mit kleinen Scherzen in den April schicken, sondern auch in Pokémon GO findet traditionell ein Aprilscherz-Event statt, bei dem ihr euch auf viel Schabernack einstellen könnt.

Bislang ist zu dem bevorstehenden, rätselhaften Event noch nichts offizielles bekannt, allerdings haben die PokeMiners nun einen Fund veröffentlicht, der erste Inhalte zeigt.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern. Diese durchsuchen regelmäßig den Spiel-Code von Pokémon GO, um neue geplante Inhalte zu entdecken. So können sie oftmals schon vor einem Release oder einem Event neue Pokémon, Funktionen oder Infos zu Forschungen finden. Ihre Funde stellen sie dann anderen Trainern öffentlich zur Verfügung.



Diese Daten sind jedoch nicht offiziell, weshalb Niantic sie jederzeit nochmal ändern oder sogar löschen kann. Aus diesem Grund solltet ihr sie mit einer gewissen Skepsis betrachten.

Diese Aprilscherze wurden gefunden

Wie der Trainer martycochrane in seinem aktuellen reddit-Beitrag mitteilt, haben die PokeMiners erste Informationen zu dem bevorstehenden Aprilscherz-Event gefunden (via reddit.com). Dabei sind sie auf einige Texte und neue Sticker rund um das Pokémon Ditto gestoßen, was auf ein Ditto-Event schließen könnte.

Ditto würde darüber hinaus hervorragend zum 1. April passen, denn das Pokémon vom Typ normal kann seine Form so verändern, dass es die Gestalt anderer Monster annehmen kann. So versteckt es sich auch außerhalb eines solchen Events hinter anderen Pokémon, wie Nebulak oder Traumato.

Hinter welchen Pokémon sich Ditto derzeit genau verbergen kann, lest ihr in unserem dazugehörigen Guide:

Das sind die Texte zum Event

Anhand der gefundenen Texte, soll es voraussichtlich eine dreiteilige Forschung geben, bei der Professor Willow offensichtlich die meiste Zeit verwirrende Dinge redet. So sagt er zunächst nichts und fragt dann unsicher, ob ihr es wirklich seid.

Später erzählt er euch, dass er der Meinung ist, ihr hättet euch in ein Ditto verwandelt: „Das nächste, was ich weiß, ist, dass ‚du‘ dich in ein Ditto verwandelt hast! Oder habe ich das vielleicht falsch herum verstanden?“. Ob Professor Willow wohl am Ende das Ditto ist?

Darüber hinaus soll es weitere Quests geben, bei denen ihr Ditto, das „Verwandlungs-Pokémon“, fangen sollt. Und auch der Name des Events geht aus diesen Daten nun hervor. So soll dieser unter der Bezeichnung „April Fools’ 2-Oh?-22“ laufen. Durch das „Oh?“ ergibt sich eine erneute Anspielung auf Ditto.

Nachfolgend zeigen wir euch einen Auszug der Texte, wie sie im Spiele-Code aussehen (via pokeminers.com):

+RESOURCE ID: af2022_event_name

+TEXT: April Fools’ 2-Oh?-22



+RESOURCE ID: af2022_oh

+TEXT: Oh?



+RESOURCE ID: quest_special_dialogue_af2022_2_2

+TEXT: Er…



+RESOURCE ID: quest_special_dialogue_af2022_2_3

+TEXT: %PLAYERNAME%? Is it really you?



+RESOURCE ID: quest_special_dialogue_af2022_2_6

+TEXT: The next thing I knew, “you” had transformed into a Ditto! Or perhaps I have that backwards? Whatever the case, it seems that all the oddly behaving Pokémon I’ve seen today were in fact Ditto in disguise.

Die neuen Sticker

Außerdem wurden von den PokeMiners neue Sticker gefunden, die neben den neuen Event-Sticker für den Community Day mit Velursi auch Bilder im Zusammenhang mit Ditto zeigen:

Weitere Funde der PokeMiners

Neben den ersten Inhalten rund um das Event zum 1. April, sind die PokeMiners bei ihrer Suche auf weitere interessante Daten gestoßen, unter anderem zum Rocket-Event, welches am Sonntag, den 3. April, starten soll. Folgendes wurde gefunden (via pokeminers.com):

eine 6-teilige Spezialforschung zum Rocket-Event unter dem Namen „Stille Systeme“ dabei sollt ihr wieder die Rüpel, Bosse und Giovanni besiegen sowie Cryptos erlösen welches Pokémon Giovanni haben wird, geht aus den Daten nicht hervor

es soll eine Partner-Forschung und neue Abzeichen geben

die Möglichkeit Drittanbieter-Werbung zu aktivieren und deaktivieren wurde hinzugefügt

Wie finden die Trainer die Funde zum Aprilscherz-Event?

In der reddit-Community erfreuen sich viele Trainer an dem Gedanken, dass Professor Willow zum Aprilscherz-Event ein Ditto sein könnte. So lassen sich unter dem Beitrag folgende scherzhafte Kommentare finden (via reddit.com):

21WaterGuy: „Professor Willow mit Ditto-Augen würde mir Alpträume bereiten“

RadiantMint24: „Ich hoffe nur, dass wir Willow nicht in freier Wildbahn fangen müssen… das wäre ein bisschen unmenschlich…“

Mandiechama: „Welche Art von Köder wird Willow deiner Meinung nach anlocken? Ich frage für einen Freund“

Was euch außerdem zum Ditto-Event erwarten wird, bleibt aber zunächst abzuwarten. Sobald es offizielle Infos dazu gibt, erfahrt ihr sie selbstverständlich bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr die gefundenen Inhalte zum Aprilscherz-Event? Würdet ihr euch über Professor Willow als Ditto freuen? Oder hattet ihr auf ein anderes Monster gehofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im April und welche ihr nutzen solltet.