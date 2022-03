Pokémon GO: Spezialforschung „April, April 2022” – Alle Belohnungen

In Pokémon GO ist die Spezialforschung „April, April 2022“ mit allen Aufgaben und Belohnungen bekannt. Wir zeigen euch, was drin steckt und welche Geschenke ihr bekommt.

Was ist bekannt? In Pokémon GO wird es zum 1. April ein Event geben, das euch eine Spezialforschung freischaltet. Trainer aus Neuseeland haben bereits alle Quests und Aufgaben zusammengetragen. In der Übersicht zeigen wir euch, was euch erwartet.

Wann startet das? Die Forschung ist vom 1. April ab Mitternacht für euch verfügbar.

Forschung: April, April 2022 1/3

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 25 Pokébälle Fange 5 Pokémon des

Typs Normal 5 Tränke Lande 5 gute Würfe 5 Nanabbeeren

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und löst eure Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 15 Ditto-Bonbons und 5 Himmihbeeren.

Forschung: April, April 2022 2/3

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 15 Superbälle Fange 3 der

Formwandler-Pokémon 5 Supertränke Verschicke 10 Pokémon 5 Sananabeeren

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und löst eure Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte, 15 Ditto-Bonbons und 1 Silberne Sananabeere.

Zu den Formwandler-Pokémon gehört Ditto.

Forschung: April, April 2022 3/3

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 10 Hyperbälle Bereits erledigt 5 Hypertränke Bereits erledigt 3.500 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und löst eure Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, 15 Ditto-Bonbons und eine Begegnung mit Ditto.

Bereits vor dem Start des Events fanden Dataminer Hinweise darauf, dass Ditto in wichtiges Pokémon des diesjährigen Events zum 1. April wird. Achtet bei der Forschung auch auf die Texte, die Professor Willow mit euch spricht. Das ist sehr unterhaltsam, denn der Professor weiß selbst gar nicht mehr, was echt ist und was ein Ditto sein könnte.