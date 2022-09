Wisst ihr noch, wie riesig Pokémon GO war, als es rauskam? Wir zeigen es euch

Pokémon GO feierte im Sommer diesen Jahres sein 6. Jubiläum. Wir von MeinMMO haben diese Gelegenheit genutzt und nochmal zu den Anfängen des Spiels zurückgeblickt. Dabei zeigen wir euch, wie riesig es damals war.

Was ist Pokémon GO? Das Augumented Reality-Spiel was sich rund um die kleinen Taschenmonster des Pokémon-Anime dreht, feierte am 06. Juli 2016 seinen Release. Anders als andere Pokémon-Spiele hatten sich die Entwicklern von Niantic jedoch zum Ziel gesetzt, die Monster ein Stück in die Realität zu bringen.

So war es von Beginn an eines der wichtigsten Grundsäulen des Spiels, die Trainer nach draußen zu schicken und ihre Umgebung erkunden zu lassen. Inzwischen sind 6 Jahre seit dem Release vergangen und immer noch erfreut sich Pokémon GO bei vielen Spieler großer Beliebtheit.

Das ist für uns eine gute Gelegenheit einmal zurück in die Anfangszeit zu blicken. Wir zeigen euch nachfolgend, wie es 2016 und 2017 so war, in diesem Spiel Pokémon zu fangen und welchen Hype Pokémon GO damals durchlebte.

Der Hype um Pokémon GO

Nachdem Pokémon GO offiziell am 06. Juli 2016 veröffentlich wurde, folgte ein großer Run auf dieses Game. Millionen von Trainern luden sich das Spiel aus den App-Stores herunter und begaben sich auf die Jagd nach den kleinen Monstern. So war Pokémon GO 2016 die am meisten heruntergeladene App aus dem App-Store.

Doch mit dieser Nachfrage hatte Niantic offensichtlich zunächst gar nicht gerechnet, denn die Server waren auf so viele Spieler zu diesem Zeitpunkt gar nicht ausgelegt und es kam zu Problemen, weshalb der Start des Spiels in Deutschland und in zahlreichen anderen Ländern wie Japan schließlich noch ein paar Tage auf sich warten ließ.

Massenansammlungen wegen wilder Pokémon

Und dieser Hype um das neue Pokémon-Spiel hielt an. Man hatte das Gefühl, dass sich die Menschen den Songtexte aus dem Anime zu Herzen genommen haben und nun die allerbesten sein wollten. Natürlich wollten die Trainer möglichst alle Monster fangen.

Das zeigte sich auch anhand der zahlreichen Völkerwanderungen zu den verschiedensten öffentlichen Plätzen, die es in den ersten Monaten nach dem Release gab. So versammelten sich am 14. Juli 2016 um 23:00 Uhr hunderte von Spielern im Central Park, weil dort plötzlich ein wildes Aquana spawnte.

Einen ähnlichen Massenauflauf konnte man laut reddit-User nyfilexs in New York auch wegen eines wilden Lapras beobachten:

Link zum Reddit Inhalt

Und auch in Japan pilgerten Massen an Spielern mitten in der Nacht zum Tsuruma Park in Nagoya, weil sie dort auf ein besonderes Easter Egg hofften. Der Park sieht nämlich von oben ähnlich wie ein Pokéball aus, weshalb sich in den sozialen Netzwerken das Gerücht verbreitete, dass man dort das begehrte Mewtu fangen könne.

Für Spieler, die erst in den letzten Jahren mit dem Spiel begonnen haben, sind solche Bilder schwer vorstellbar. Schaut man sich nämlich derzeit im Freien um, dann gehören solche Massenansammlungen wegen eines wilden Pokémon wohl eher zur Ausnahme.

Das liegt vor allem daran, dass die meisten dieser Monster inzwischen alltäglich geworden sind. So bilden vor allem seltene Pokémon hierbei kleinere Ausnahmen. Ein Beispiel dafür fand man zum GO Fest 2022 in Berlin. Dort eiferten ebenfalls hunderte von Spielern zeitgleich einem perfekten Relaxo mit Hut nach, was es mit etwas Glück auch als Shiny zu fangen gab.

Das kostümierte Monster war nämlich ausschließlich im Rahmen dieser Live-Events zu bekommen. Ich habe mir dieses Ereignis selbstverständlich nicht entgehen lassen und erkläre euch im nachfolgenden Artikel, was mir in Berlin besonders gut gefallen hat:

Niantic, euer Pokémon GO Fest in Berlin war absolut genial – Ich würde sofort wieder teilnehmen

Respekt vor öffentlichen Plätzen

Die hohe Nachfrage am Spiel in der echten Welt, führte allerdings auch zu Problemen. So fanden sich diese Trainer auf ihrer Jagd nach den kleinen Monstern plötzlich auch an Orten wieder, die so überhaupt nicht für ein solches Hobby gedacht sind, wie in Polizeistationen oder auf Friedhöfen.

Aus diesem Grund ließen sich besonders zur Wahrung der Pietät nach und nach einige öffentliche Orte aus dem Spiel nehmen, wie die Gedenkstätte in Auschwitz.

Erste Shinys und legendären Raids

Die ersten Shinys: Nach einigen Updates, Features und Events später, wurden im März 2017 endlich die ersten Shinys eingeführt. So konnten Spieler im Rahmen des Wasser-Festivals erstmals auf schillernde Karpador und Garados treffen. Dies bildete somit einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Spiels, wie wir es heute kennen.

Release von Raids: Knapp ein Jahr nach dem Release von Pokémon GO wurden dann auch endlich die beliebten Raid-Kämpfe in das Spiel integriert. Während ihr zu Beginn nur gegen „einfache“ Bosse in den rosafarbenen und gelben Eiern kämpfen konntet, wurden am 22. Juli 2017 zum GO Fest in Chicago schließlich auch die legendären Raid-Bosse im Spiel freigegeben.

So gab es eine globale Herausforderung, bei der Trainer weltweit in verschiedenen Zeitfenstern eine gewissen Menge Pokémon fangen mussten, um sich die Level-5-Raids freizuspielen. Das wurde geschafft und erstmals konnten Lugia und Arktos im Spiel gefangen werden.

Das führte, wie in den Monaten zuvor bei den wilden Pokémon, nun auch bei den Raids zu einem großen Run auf die legendären Monster. So zeigt das YouTube-Video eines Trainers, wie viele Menschen sich das erste Lugia zum GO Fest sichern wollten:

Link zum YouTube Inhalt

Und auch heute gehören Shinys und legendäre Pokémon noch zu den begehrtesten Monstern im Spiel. Allerdings hat auch hierbei der Hype etwas abgenommen. Nicht zuletzt durch die Möglichkeit von Fern-Raids, die im Rahmen der Corona-Boni 2020 eingeführt wurden, spielen viele Trainer nun auch etwas weniger vor Ort.

Sie lassen sich stattdessen ins Ausland oder in andere Regionen zu gemeinsamen Raids mit Freunden einladen. Das ist praktisch, da man sich so auch regionale Pokémon sichern kann, die es für gewöhnlich in den Raids vor Ort nicht gäbe.

Das kann aber auch 2022 noch zu einem großen Andrang und langen Warteschlangen führen, wie die Ultrabestie Kaguron zeigt.

Wie lange spielt ihr schon Pokémon GO? Habt ihr den Hype 2016/2017 um die neuen Pokémon, Shinys und legendären Raid-Bosse selbst miterlebt? Würdet ihr euch diese Zeit zurückwünschen? Oder findet ihr es besser, dass man jetzt auch entspannt von zu Hause aus raiden kann? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Aber auch 2022 verändert sich das Spiel stetig. So zeigen Funde spannende neue Inhalte, die auf neue Items und Raids hindeuten.