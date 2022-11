Ursaluna in Pokémon GO: So stark ist das neue Pokémon

In Pokémon GO könnt ihr euch am Samstag, den 12. November, Ursaluna sichern. Wir von MeinMMO zeigen euch wie stark das neue Pokémon wird, wie ihr es bekommt und ob ihr es auch als Shiny fangen könnt.

Um welches Pokémon geht es? Am Samstag, den 12. November, findet in Pokémon GO der Community Day mit Teddiursa statt, der euch neben altbekannten Gesichtern auch ein neues Monster bringt: Ursaluna.

Wir erklären euch nachfolgend, was das für ein Monster ist, wie stark es wird und wie ihr es zum C-Day bekommen könnt.

Das ist Ursaluna – Alle Infos zu Stärke, Fundort & Shiny

Was ist Ursaluna für ein Pokémon? Bei Ursaluna handelt es sich um ein Pokémon aus der 8. Spiele-Generation, was zu den Typen Boden und Normal gehört. Es lässt sich aus Teddiursa über Ursaring entwickeln, weshalb sein Debüt perfekt zum Community Day mit dem kleinen Bären passt.

Wie sieht es aus? Optisch erinnert auch Ursaluna an einen Bären, der sich im Gegensatz zu seinen beiden Vorentwicklungen aber auf vier Beinen fortbewegt. Er hat ein graubraunes bis dunkelbraunes Fell und einen kräftigen Körper. An seiner Stirn besitzt es außerdem einen gelben runden Fleck, der an einen Vollmond erinnern soll.

Wird es Ursaluna als Shiny geben? Da Teddiursa bereits in seiner schillernden Form in Pokémon GO gefangen werden kann, könnt ihr dieses aller Voraussicht nach auch zu Shiny-Ursaluna weiterentwickeln. Dieses erkennt ihr an einem rotbraunen Fell.

Wie stark ist Ursaluna?

Das sind seine Werte & Attacken: Welche Werte und Attacken Ursaluna genau bekommt, ist bisher weitestgehend noch nicht offiziell bekannt. Lediglich die Event-Lade-Attacke Pferdestärke, die es im Rahmen des Community Days bekommen soll, wurde durch Niantic bereits bestätigt (via pokemongolive.com).

Die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, haben im Spielcode inzwischen jedoch erste Informationen dazu gefunden.

So kann Ursaluna im Angriff, der Ausdauer und Verteidigung ordentlich punkten. Demnach greift es zukünftig auf folgende Werte zurück:

Angriff: 269

Verteidigung: 201

Ausdauer: 277

Mit diesen Werten ist es deutlich besser als Stalobor, das zu den besten Boden-Angreifern in Pokémon GO gehört.

Und auch auf weitere Attacken sind die Pokéminers dabei gestoßen. Neben Pferdestärke wird es noch weitere Lade-Attacken erlernen können. Auf folgende Attacken könnt ihr euch somit voraussichtlich einstellen:

Sofort-Attacke: Tackle (Typ Normal) Zertrümmerer (Typ Kampf)

Lade-Attacke: Feuerschlag (Typ Feuer) Donnerschlag (Typ Elektro) Aero-Ass (Typ Flug) Pferdestärke (Typ Boden)



Darüber hinaus konntet ihr Teddiursa in der Vergangenheit auch bereits in der Crypto-Form fangen. Durch das Weiterentwickeln dieser Form, wird Ursaluna außerdem die Lade-Attacken Frustration und Rückkehr erlernen können.

Wird Ursaluna stark? Von seinen Werten her kann Ursaluna auf jeden Fall überzeugen, allerdings hat es kein sonderlich gutes Moveset. So greift es mit Ausnahme von Tackle und Pferdestärke ausschließlich auf Attacken zurück, die nicht seinem eigenen Typ entsprechen.

Bleiben diese Movesets tatsächlich so bestehen, dann wird Ursaluna vor allem für den Einsatz in Raids vorerst weniger interessant für die Spieler sein. Und auch in der GO-Kampfliga hatten sich die Trainer mehr vom neuen Pokémon erhofft.

Sollte Niantic bei den Attacken jedoch nochmal nachbessern und Ursaluna ein starkes Boden-Moveset verpassen, dann könnte es einer der besten Angreifer in Pokémon GO werden.

So bekommt ihr Ursaluna

Im Gegensatz zu den meisten anderen Pokémon im Spiel, kann Ursaluna nur während eines Vollmondes entwickelt werden. So habt ihr während des Community Days mit Teddiursa erstmals die Möglichkeit dazu. In der Zeit vom 12. November 2022 um 14:00 Uhr Ortszeit bis zum 13. November 2022 um 06:00 Uhr Ortszeit wird dazu im Spiel ein Vollmond zu sehen sein.

Um Ursaluna in dieser Zeit zu entwickeln, benötigt ihr insgesamt 100 Teddiursa-Bonbons. Verpasst ihr diese Gelegenheit, dann ist ein Entwickeln allerdings erst zum nächsten Vollmond wieder möglich.

Wie gefällt euch Ursaluna in Pokémon GO? Werdet ihr euch das Monster zum Community Day sichern? Und auf welche Attacken hattet ihr bei dem neuen Pokémon gehofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

