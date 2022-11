Pokémon GO: Ursaring Konter im Guide – So besiegt ihr den Boss in 4er-Raids

Die 20 besten Konter gegen Ursaring in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Ursaring zum Community Day im November in den 4er-Raids besiegen.

Was ist Ursaring für ein Pokémon? Ursaring findet ihr am 12. November 2022 in Pokémon GO in den besonderen Raids der Stufe 4. Es ist die Weiterentwicklung von Teddiursa und kann sich zu Ursaluna entwickeln.

Die Raids der Stufe 4 findet ihr passend zum Community Day mit Teddiursa. Hier in der Übersicht zeigen wir euch die 20 besten Konter mit Movesets.

Ursaring besiegen im Raid – Die 20 besten Konter

Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Simsala mit Konter und Fokusstoß Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Lucario mit Konter und Aurasphäre Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Mega-Schlapor mit Doppelklick und Fokusstoß Machomei mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Galar-Zapdos mit Konter und Nahkampf Kobalium mit Doppelklick und Sanctoklinge Masskito mit Konter und Kraftkoloss Viridium mit Doppelklick und Sanctoklinge Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Kapilz mit Konter und Wuchtschlag Mega-Gengar mit Tiefschlag und Fokusstoß Crypto-Simsala mit Konter und Fokusstoß Crypto-Dragoran mit Drachenrute und Kraftkoloss Skaraborn mit Konter und Nahkampf Lohgock mit Konter und Fokusstoß

Schwächen von Ursaring: Das Pokémon gehört zum Typ Normal und hat Schwächen gegen Kampf. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Ursaring zu besiegen.

Gibt es Shiny Ursaring? Ja. Ihr könnt in Pokémon GO schillernde Teddiursa fangen und diese dann weiterentwickeln.

Teddiursa, Ursaring und Ursaluna im Vergleich mit ihren Shiny-Formen

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Ursaring alleine besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.