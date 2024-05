Spieler lässt seinen Ventilator 5 Tage am Stück laufen, brennt sein Gaming-Zimmer ab – Hofft, dass sein Gaming-PC überlebt hat

In The Forever Winter schlagt ihr euch als Parteiloser durch einen Mech-Krieg

Ein anderer Spieler hatte bei einem Brand ebenfalls Glück im Unglück: Denn dieser verliert bei einem Brand sein gesamtes Hab und Gut. Dank einer Versicherung bekommt er ein paar Sachen erstattet, doch am Ende ist nicht mehr genug Geld da, um sich einen neuen Computer zu kaufen. Da springt der Hersteller für ihn ein: Spieler verliert seinen Gaming-PC bei Brand, die Versicherung für 360 Euro will nicht zahlen – Der Hersteller ersetzt den PC einfach kostenlos

Was ebenfalls oft unterschätzt wird: Geräte, welche in Standby geschaltet werden, verbrauchen Strom, erzeugen Wärme und können ebenfalls einen Kurzschluss auslösen. Sind dann brennbare Objekte, etwa Gardinen oder ein Sofa, in der Nähe, kann das schnell zu einem Brand führen. Deswegen empfehlen wir auch die PS5 regelmäßig auszuschalten und euren Gaming-PC nicht nachts laufen zu lassen .

Vorsicht bei Elektronik in der Wohnung: Die Feuerwehr weist regelmäßig darauf hin, dass Elektronik heutzutage die Brandgefahr Nummer 1 in jeder Wohnung ist. Hintereinander gesteckte Steckdosen oder brennbares Material, welches auf einer Steckdosenleiste liegt, kann schnell für einen Brand sorgen. Die Versicherungsgesellschaft ERGO nennt etwa drei Hauptursachen:

Was ist dem Spieler passiert? Der Spieler erklärt selbst, er habe seinen Ventilator 5 Tage am Stück laufen lassen. Das Gerät sei überhitzt und ein Funke auf das Sofa gesprungen. Wenig später hätte es dann lichterloh gebrannt. Immerhin hat er noch großes Glück gehabt:

