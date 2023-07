Spieler verliert seinen Gaming-PC bei Brand, die Versicherung für 360 Euro will nicht zahlen – Der Hersteller ersetzt den PC einfach kostenlos

Ein Spieler verliert bei einem Brand sein gesamtes Hab und Gut. Dank einer Versicherung bekommt er ein paar Sachen erstattet, doch am Ende ist nicht mehr genug Geld da, um sich einen neuen Computer zu kaufen. Da springt der Hersteller für ihn ein.

Ein Gamer verlor bei einem Brand seinen gesamten Besitz und seine Haustiere und kam mit Glück mit seinem Leben davon. Nach dem Brand musste er trotz einer Versicherung viele Dinge ersetzen, doch für einen neuen Gaming-PC reichte es jedoch nicht.

Also wandte er sich an den PC-Hersteller, wo er sein letztes Gerät kaufte, und wurde von deren Unterstützung positiv überrascht. Denn die Firma ersetzte ihm den Gaming-PC ohne zusätzliche Kosten.

Der Gamer erklärte selbst, dass er den PC Ende 2022 gekauft und auch eine teure Garantie für 400 US-Dollar dazu gekauft habe. Doch das Problem daran war, dass die Garantie einen Brand nicht absichert. Allerdings hatte er Glück im Unglück. So erklärt er (via reddit.com):

Ich habe den PC Ende 2022 gekauft und die 400-Dollar-Garantie hinzugefügt. Leider deckt die Garantie den Brand nicht ab. In einem letzten Versuch habe ich SkyTech Gaming kontaktiert, um zu sehen, ob es irgendeine Unterstützung bei so etwas gibt. Der Vertreter war sehr freundlich und innerhalb von ein paar Wochen wurde mein PC geliefert!!! Ein großes Dankeschön an Skytech Gaming, da ich nicht in der Lage war, das Gerät in nächster Zeit zu kaufen.