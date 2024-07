Bill Gates kennt schon die Energiequelle der Zukunft, setzt auf ein besonderes Metall

Große Unfälle wie in Tschernobyl und Fukushima haben die Wahrnehmung von Kernenergie in der Welt sichtlich verändert. Die Bevölkerung könnte Angst haben, dass es zu ähnlichen Vorfällen mit den natriumgekühlten Reaktoren kommen könne.

Die Kosten seien ein ebenso wichtiger Faktor, der diese Energiequelle so attraktiv mache. Ein konventioneller Kernreaktor soll in den USA rund 25 Milliarden US-Dollar kosten. Ein Natriumreaktor liegt dagegen bei „nur“ 1 Milliarde US-Dollar.

Es soll mit einer Leistung von 345 Megawatt rund 400.000 Haushalte mit Storm versorgen können. Das Unternehmen hinter dem Projekt, TerraPower, will die Leistung auf 500 MW erhöhen, die in fünfeinhalb Stunden erzeugt werden können, erhöhen.

Natrium ist ein sogenanntes Alkalimetal und wird meist in Verbindung mit anderen Stoffen verwendet. Am häufigsten findet ihr es als Bestandteil vom Kochsalz Natriumchlorid oder in Waschmitteln.

Was ist das für ein Metall? Bill Gates investiert schon seit vielen Jahren in ein bestimmtes Projekt. Dabei handelt es sich um einen Kernreaktor, der auf Natrium setzt.

