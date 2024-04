Bill Gates hat vor 43 Jahren ein PC-Spiel programmiert – Apple sagt: „Das peinlichste Spiel aller Zeiten“

In all den Jahren gewann Microsoft immer mehr Marktanteile und stieg mit seinen Software-Produkten zu einem großen Weltkonzern auf. Ein Schüler wollte davon profitieren und nutzte seinen ähnlich klingenden Namen für Werbung. Das gefiel Microsoft aber überhaupt nicht: Der Schüler Mike Rowe legte sich mit Microsoft an – Eine Webseite mit seinem Namen hieß fast genauso wie der Windows-Konzern

IT-Tüftler arbeitet 4 lange Jahre an einer eigenen Grafikkarte, zeigt jetzt seinen Erfolg – Was kann die FuryGPU?

Der frühere Apple-Entwickler Andy Hertzfeld war besonders von Bill Gates eigener Spiele-Entwicklung enttäuscht. Er sagte damals, dass Donkey das peinlichste Spiel aller Zeiten sei und dass das Konzept des Spiels so schlecht wie die miese Grafik war, die es verwendete. (via businessinsider.de)

Wie reagierte Apple darauf? Apple war vor über 40 Jahren genau wie Microsoft noch kein Welt-Konzern, wie es heute der Fall ist. Darüber interessiert, was die Konkurrenz macht, schaute sich das Apple Macintosh-Team die Arbeit von Microsoft an, weil die eigene Gründung auch erst wenige Jahre zurücklag .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bill Gates und der Microsoft-Entwickler Neil Konzen saßen damals bis 4 Uhr morgens in einem verschlossenen Raum, um das Spiel für IBM fertigzustellen. Entwickelt wurde das Spiel in der Programmiersprache BASIC.

Was war das für ein Spiel? Vor 43 Jahren hat Bill Gates das PC-Spiel „Donkey“ programmiert. In diesem Rennspiel musste man Eseln auf einer Straße ausweichen. Dafür konnte man sein Rennauto zwischen der linken und rechten Fahrspur wechseln lassen.

Warum heißt das erste Laufwerk in Windows immer C?

Um dies sicherzustellen, entwickelte Bill Gates persönlich ein Spiel namens Donkey. Das simple Rennspiel, das in einer langen Nacht programmiert wurde, erhielt von Apple große Kritik. In den Augen eines Apple-Mitarbeiters war es nicht weniger als das peinlichste Spiel aller Zeiten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to