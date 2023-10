Service-Mitarbeiter sieht völlig verkohlten Gaming-PC eines Kunden, doch ein Bauteil hat überlebt

Bei einem Wohnungsbrand blieb ein Gamer unverletzt. Sein Gaming-PC allerdings überlebte das Feuer nicht. Eine bestimmte Komponente blieb dennoch unbeschadet.

Brände in der Natur und Häusern sind immer problematisch und gefährlich für Mensch und Tier. Ein Feuer macht in dieser Situation vor nichts Halt. Vieles fällt dabei den Flammen zum Opfer und wird für immer zerstört. Wenn in solch einem Fall die Versicherung den Schaden nicht übernimmt, muss man auf die Kulanz des PC-Herstellers hoffen.

Doch scheinbar gibt es auch Hardware-Komponenten, die den hohen Temperaturen trotzen können und so gut wie keine Beschädigungen aufweisen. Von solch einem Fall mit einem völlig verkohlten Gaming-PC durch einen Brand berichtet nun ein User auf Reddit.

„Es hat Feuer, Wasser und Trümmern standgehalten.“ – Kabel in Gaming-PC ist überraschend feuerbeständig

Worum geht es? Auf Reddit berichtet ein Service-Mitarbeiter eines Hardware-Herstellers vom Fall eines Kunden. Dieser schickte ihm angeblich ein Foto vom Innenleben seines Gaming-PC. Der Computer und die verbaute Hardware auf dem Bild sehen stark mitgenommen aus. Das Gehäuse ist voller Asche und wirkt völlig verkohlt.

Netzteil, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und Teile der All-In-One-Wasserkühlung der CPU sind noch erkennbar. Die Lüfter und andere Komponenten aus Plastik sind geschmolzen und stark verformt. Einzig das lilafarbene Stromkabel der Grafikkarte sieht nahezu unbeschädigt aus.

Dieses stellte sich scheinbar als schwer entflammbar und feuerfest heraus. Aus diesem Grund soll der Gamer beschlossen haben, sich mit seiner Geschichte an das Geschäft zu wenden, das ihm damals das Kabel verkauft hat.

Wie kam es zu dieser Zerstörung? Der Kunde berichtete dem Mitarbeiter von einem Feuer in seinem Wohnhaus. Als mögliche Brandursache wird ein Problem mit Stromkabeln in den Wänden des Gebäudes genannt. Nach Angaben des Mannes wurde das Bauwerk dabei vollständig zerstört.

Der Angestellte hat gesagt, dass er im ersten Moment von einer Produkt-Beschwerde im Zusammenhang mit dem Zustand des Gaming-PCs ausgegangen ist. Denn manchmal kann man beim Bau eines Gaming-PCs Fehler machen, die ebenfalls zu einem Brand führen können.

Was sagt der betroffene Gamer dazu? Der Kunde hätte ihn dann entsprechend aufgeklärt und ihm alles erzählt. Er soll gesagt haben:

Nein! Das Feuer hat die Wände meines Hauses verbrannt, aber die Kabel, die ich gekauft habe, haben dem Feuer, dem Wasser und den schweren Trümmern standgehalten. Sie funktionieren immer noch einwandfrei, selbst, nachdem sie durch das Feuer gegangen sind.

Einen eindeutigen Beweis gibt es dafür jedoch nicht. Glücklicherweise soll bei dem Brand kein Mensch zu Schaden gekommen sein.

Alles vom Feuer zerstört, aber das Kabel funktioniert noch

Was passiert bei einem Feuer? Bei einem Hausbrand entstehen innerhalb weniger Minuten hohe Temperaturen von mehreren Hundert Grad. Es gibt aber einige Unterschiede in der Art, Klassifizierung und Größe von Bränden.

Man kann zwischen drei verschiedene Arten von Bränden unterscheiden. Entscheidend ist unter anderem die Höhe der Reaktionstemperatur oder der Lichterscheinung des damit verbundenen Feuers. Daraus ergeben sich folgende Brandarten:

Schwelbrand, ca. 150 bis 500 °C

Glimm-/Flammbrand, ca. 500 – 1000 °C

Offener Brand, 100 °C

Eine Klassifizierung in Brandklassen von Bränden erfolgt nach dem Material, das in einem Feuer brennt. Dadurch soll es Feuerwehrleuten erleichtert werden, ein passendes Löschmittel für ein Feuer zu wählen. Insgesamt gibt es laut europäischer Norm 5 verschiedene Brandklassen, die je eine bestimmte Stoffeigenschaft und ein dafür geeignetes Löschmittel bezeichnen. Details dazu auf www.rauchmeldertest.net.

Die Brandgröße gibt vor, welche grundlegenden Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollen. Die Einteilung in Kleinbrand a / b, Mittelbrand und Großbrand sollen helfen, eine Situation mit Feuer besser einordnen zu können. So wird etwa darüber entschieden, ob die Feuerwehr ausrückt oder nicht.

Ist bekannt, was für einen Brand der Gamer miterleben musste? Nein, da keine genauen Details zu dem Hausbrand vorliegen, lässt sich nur mutmaßen, in welchem Ausmaß das Feuer gewütet hat. Die erreichten Höchsttemperaturen sind ebenfalls nicht bekannt. All das sind aber Faktoren, die einen riesigen Unterschied bei den Folgen eines Brandes ausmachen können.

Dennoch ist es überraschend, dass zumindest das Kabel der Grafikkarte den Anschein erweckt, nicht beschädigt zu sein. Ob für das Kabel schwer entflammbares Material verwendet wurde, dass gleichzeitig hitzebeständig ist, erklärt der Service-Mitarbeiter nicht.

Es mag aber bezweifelt werden, dass das Kabel noch voll funktionsfähig ist. Auch wenn dies vom Kunden behauptet wird. Hitze und Rauch können bei der Komponente auch zu inneren Beschädigungen des Materials geführt haben.

Der Besitzer einer PS5 hatte Glück im Unglück, da seine Konsole nach einem Hausbrand noch funktioniert hat.