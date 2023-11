Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manchmal befindet sich dieses auf einem mitgelieferten Datenträger oder muss per Link aus dem Internet von der Herstellerseite heruntergeladen werden. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wichtige Informationen an die Besitzer neuer Hardware zu liefern. In diesem konkreten Fall mit X670-Mainboards von ASRock schadet es mehr als dass es hilft.

Wer seinen Gaming-PC möglichst fehlerfrei zusammenbauen oder aufrüsten will, schaut im Normalfall in das beigelegte Handbuch, das den jeweiligen Hardware-Komponenten beiliegt. Ein Blick ins Handbuch hätte z.B. diesem Gamer bei einem Problem mit seiner neuen Wasserkühlung schnell geholfen.

Insert

You are going to send email to