Spieler ruft um Hilfe, weil sein Gaming-PC nach Upgrade nicht mehr startet – Dabei ist die Lösung ganz simpel

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Solltet ihr euren PC aufrüsten oder ein Upgrade installieren wollen, dann nehmt euch vor allem Zeit. Denn in Eile passieren die meisten Fehler. Habt ihr in 2 Stunden ein wichtiges Match mit Freunden zu spielen, dann verschiebt lieber euer Upgrade auf einen späteren Zeitpunkt. Denn sollte doch etwas schief gehen, dann steht ihr plötzlich unter Zeitdruck, den ihr nicht haben wolltet.

Viele Hersteller bieten Handbücher mittlerweile auch digital zum Download an. Die könnt ihr natürlich auch ausdrucken, wenn ihr eure Sachen lieber in Papierform haben möchtet.

Wo befindet sich das Handbuch? Im Normalfall liegt das Handbuch in gedruckter Form eurer Hardware bei, in einigen Fällen werden Mainboards auch mit seltsamen USB-Sticks ausgeliefert , die dann für Verwirrung sorgen.

Insert

You are going to send email to