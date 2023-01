Gamer baut seinen ersten Gaming-PC, „scheitert“ an seltsamem USB-Stick – Wozu ist das Ding gut?

Ein Gamer wollte seinen ersten Gaming-PC bauen und hat sich für besondere Komponenten entschieden. Beim Mainboard wird er dann überrascht – denn hier liegt ein USB-Stick dabei.

Einen eigenen PC zusammenzubauen gehört zu den großen Herausforderungen von Gamern, die an ihrem selbst gebauten Computer zocken und kein fertiges System kaufen wollen. Dabei fällt die Erfahrung der angehenden PC-Bauer sehr unterschiedlich aus.

Ein Nutzer wollte sich das erste Mal einen eigenen PC zusammenbauen und kaufte sich neue Komponenten. Doch es „scheiterte“ an einem USB-Stick – zumindest verwirrte dieser den Nutzer.

Gamer verzweifelt wochenlang an neuem Gaming-PC für 3.000 Euro – Fühlt sich wie ein Narr, weil er winzigen Fehler übersieht

„Ich baue zum ersten Mal einen PC“

Was ist passiert? Der Nutzer u/Balmung1126 wollte zum ersten Mal einen Gaming-PC selbst zusammenschrauben. Doch so richtig vorangekommen ist er dann doch nicht, denn als er sein Mainboard auspackt, findet er einen USB-Stick. Etwas irritiert fragt er auf reddit:

Was ist USB? Ich baue zum ersten Mal einen PC und das [ein USB-Stick] kam mit dem Motherboard.

Auf dem Bild erkennt man ein ausgepacktes Mainboard, die offizielle Verpackung des Herstellers und einen kleinen USB-Stick, der auf der Schachtel liegt. Doch was ist da genau drauf oder wozu ist das Ding da?

Community wundert sich, warum man als Anfänger so teure Hardware kauft

Wie sind die Reaktionen? Viele amüsieren sich über die Frage und erklären ihm, dass es sich bei USB um einen Anschlusstypus am Rechner handle.

Andere finden das weniger witzig und fragen sich, wie man als Anfänger überhaupt auf die Idee komme, so teure Hardware zu kaufen, wenn man bereits an der ersten Disziplin scheitere, nämlich mal einen Blick ins obligatorische Handbuch zu werfen (via reddit.com):

Ich wusste nicht einmal, was das ist, aber das Erste, was mir in den Sinn kam, war, das Handbuch zu lesen, um herauszufinden, was das ist. Da du sagst, dass du zum ersten Mal einen PC baust, ist mein Vorschlag, immer zuerst das Handbuch zu lesen, auch bevor du jemanden online fragst.

Und ein anderer ergänzt, ähnlich skeptisch und sarkastisch (via reddit.com):

Mainboards werden offenbar nicht mehr mit Handbüchern ausgeliefert. Wie kann man ein ROG z690 kaufen und [dann] nicht einmal einen Blick darauf [auf das Handbuch] werfen?

Was ist denn jetzt auf dem USB-Stick? Auf dem USB-Stick befinden sich die Treiber für das Mainboard und zusätzliche Software. Einige Hersteller wie ASUS sind bei ihren hochwertigen Modellen dazu übergegangen, anstatt eine Treiber-CD lieber einen USB-Stick beizulegen.

Denn während USB-Anschlüsse an jedem PC vorhanden sind, sterben CD- und DVD-Laufwerke bei Gaming-Systemen aus.

Was ist das überhaupt für ein Mainboard? Der Nutzer hatte sich für sein System das ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition ausgesucht. Dabei handelt es sich um ein ziemlich teures und hochwertiges Mainboard. Der Preis liegt aktuell bei rund 700 Euro (via geizhals.de). Dabei handelt es sich daher nicht unbedingt um Hardware, die man einem Anfänger in die Hände drücken würde.

Das Mainboard ist übrigens im Design der bekannten Serie “Neon Genesis Evangelion” nachempfunden. Hersteller wie ASUS und MSI hatten 2022 in Kooperation mit “Evangelion” Hardware mit entsprechendem Design vorgestellt.

Das ist das ASUS ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition

