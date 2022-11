Gamer verzweifelt wochenlang an neuem Gaming-PC für 3.000 Euro – Fühlt sich wie ein Narr, weil er winzigen Fehler übersieht

Dann gehe ich zur Grafikkarte und alles sieht gut aus, bis auf eine winzige Lücke in einem der 3 6 + 2pin Anschlüsse auf der 2pin Seite. Ich fühlte mich wie ein Narr und sicherte es und startete neu. Endlich funktionierte das Spiel wieder richtig, und ich bereute sofort, dass ich mich nicht an die Grundlagen gehalten und nachgesehen hatte, wie die Anschlüsse aussahen. Nachdem ich wochenlang versucht hatte, eine komplexe Lösung zu finden, war es eine so einfache gewesen.

Nachdem er das Kabel richtig montiert hatte, startete er den PC neu und die Probleme waren verschwunden. In seinem Thread schreibt er, dass er sich wie ein Depp fühlt, dass er so lange gebraucht habe:

Was ist genau die Lösung gewesen? Das Problem lag tatsächlich im Innenraum des PCs. Nachdem er seinen PC geöffnet hatte, musste er feststellen, dass eins seiner Stromkabel nicht richtig an der Grafikkarte befestigt gewesen war. Vermutlich hatte sich ein Kabel von der Grafikkarte gelöst, ohne dass er das mitbekommen hatte.

Doch auf seinem System stürzten nach rund 2 Monaten seine Spiele ab. Es gab einen schwarzen Bildschirm und sonst passierte nichts mehr. In einem emotionalen Post auf reddit hatte er nun erklärt, dass er Tage damit verbracht habe, den Fehler aufzuspüren. Dabei sei die Lösung so einfach gewesen, dass er sich im Nachhinein wie ein Idiot gefühlt hätte.

