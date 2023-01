Gamer baut 9 Stunden lang ersten PC, will das Teil wütend aus dem 3. Stock schmeißen – dabei ist der Fehler in Minuten gelöst

Ein Gaming-PC kann für viel Freud und Leid sorgen. Das musste jetzt auch wieder ein Gamer feststellen. Nach 9 Stunden hatte er die Nase voll von seinem System. Doch die Community wollte ihn nicht im Stich lassen. Am Ende musste der PC dann doch nicht den Flug durch das Fenster antreten.

Wer schon einmal einen Gaming-PC zusammengebaut hat, der weiß, dass jede Menge Dinge passieren können:

Kabel sind falsch angeschlossen oder man hat unter Stress vergessen ein Stromkabel bei der CPU einzustecken.

Im ärgerlichsten Fall ist die gekaufte Hardware kaputt, was beim ersten Blick nicht klar ist.

Oder es fehlen Bauteile oder gehen sogar beim Einbau kaputt, weil man nicht vorsichtig genug ist.

Ein Gamer ist jetzt an seinem selbst gebauten PC verzweifelt. Nach 9 Stunden Arbeit wollte er sein System schon aufgeben und aus dem 3. Stock seiner Wohnung werfen. Doch schließlich löste sich das Problem schneller als gedacht.

7 Tipps, die ihr vor dem Zusammenbau eines PCs wissen solltet

Nach 9 Stunden ist Gamer mit den Nerven am Ende

Was genau hat der Gamer gemacht? Der Nutzer Material-Map-5733 hat auf reddit erklärt, dass er 9 Stunden lang an seinem PC gebastelt hätte. Doch auch nach so vielen Stunden wollte das System einfach nicht anspringen. So schreibt er wütend und verzweifelt:

Ich habe 9 Stunden damit verbracht, meinen ersten Gaming-PC zusammenzubauen und wieder zusammenzusetzen, und er springt nicht an. Ich habe Handbücher und Online-Tutorials befolgt. An diesem Punkt werde ich ehrlich gesagt mehr Genugtuung empfinden, dieses Ding aus dem 3. Stock meines Wohnkomplexes zu werfen und zuzusehen, wie es zerbricht, als zu versuchen, es zum Laufen zu bringen.

In seinem Post erklärte er frustriert, dass es ihm mehr Genugtuung verschaffen würde, das Ding aus dem 3. Stock zu werfen, als den Rechner noch ans Laufen zu bekommen. So sehr hatte er sich über sein neu gebautes System geärgert.

Community fürchtete bereits um den Gaming-PC

Wie reagiert die Community? Die meisten Nutzer reagieren erleichtert, dass der Gamer seinen PC doch nicht aufgegeben hat. Einige meinten auch, er solle einmal tief durchatmen und nach dem langen Tag etwas Abstand vom PC nehmen. Solche Probleme hätte jeder schon erlebt (via reddit.com):

Das haben wir alle schon erlebt! Vielleicht sollten wir es für heute Abend lassen und es nach dem Aufladen [der Kraftreserven] noch einmal versuchen.

Die Community ist sich auf jeden Fall einig, dass er sein System nicht aufgeben solle. Dafür sei die investierte Arbeit doch wirklich zu schade.

Andere sagen, er solle die beliebtesten Lösungsansätze erneut versuchen:

Alle Kabel erneut überprüfen und gucken, ob diese wirklich alle stecken oder er am Ende einfach bloß vergessen hat, den Startbutton am Mainboard anzuschließen.

Bauteile wie Grafikkarte, Arbeitsspeicher oder SSD zu entfernen und erneut anzuschließen.

Einige hatten auch das PC-Gehäuse im Verdacht. Denn das Gehäuse für den zukünftigen Gaming-PC wird in vielerlei Hinsicht gerne unterschätzt.

Was war die Lösung des Problems? Am Ende lösten sich die Probleme dann doch schneller als gedacht. So erklärte er in einem weiteren Post, dass er die SSD herausziehen und erneut einbauen musste. Danach startete der Computer dann endlich. Aus dem Fenster geflogen ist der Gaming-PC dann wohl doch nicht.

Hattet ihr auch schon einmal ein Gaming-System, welches einfach nicht starten wollte und euch in die Verzweiflung getrieben hat? Oder lief bei euch immer alles glatt, wenn ihr einen PC zusammenbaut? Erzählt es uns gern in den Kommentaren!

