Wer Starfield auf Steam spielt, bekommt bald einen kostenlosen Grafik-Boost, ganz ohne Mods

In einem Nachtrag zur Ankündigung verspricht der Entwickler zudem AMDs FSR 3 in einem späteren Update zu unterstützen. AMDs Pendant zu Nvidias DLSS ist bereits seit Release von Starfield in der Version 2 verfügbar.

W as genau hat Bethesda verkündet? Auf X (ehemals Twitter) meldete sich der Starfield-Entwickler mit einer Ankündigung für ein Beta-Update. Dies soll das lang herbeigesehnte Grafik-Feature DLSS 3 beinhalten. Auf diese Weise können alle User einer Nvidia RTX-Grafikkarte in den Grafikeinstellungen den kostenlosen Leistungsboost aktivieren. Damit erfüllt Bethesda nach dem FOV-Slider einen weiteren Wunsch der Community.

Bethesda wird zum Thema Nvidia DLSS 3 in Starfield endlich konkret und sagt, wie und wann PC-Spieler auf Steam in den Genuss höherer Bildraten kommen. Mods, die dafür teilweise sogar Geld von euch verlangt haben, werden damit überflüssig.

