Eine PS5 schmilzt fast bei einem Hausbrand, wechselt von weiß auf schwarz – Funktioniert trotzdem einwandfrei

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Wie sicher ist die Funktion der PS5? Dennoch ist fraglich, ob die Konsole wirklich dauerhaft funktionieren wird. Denn Hitze und Rauch könnten dennoch Schäden an der Konsole verursacht haben, die man auf den ersten Blick nicht sehen könnte. Erst recht dann, wenn es mikroskopisch kleine Beschädigungen sind. Etwa am Kühlsystem oder an der Platine.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to