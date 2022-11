Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Teddiursa – So nutzt ihr das Event am Samstag

In Pokémon GO läuft am 12. November der Community Day mit Teddiursa und zahlreichen Boni. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Event-Inhalte euch an diesem Tag erwarten und wie ihr ihn nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO wird jeden Monat ein sogenannter Community Day veranstaltet, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Es spawnt dann im Event-Zeitraum überall in der Wildnis und die Chancen auf ein Shiny sind erhöht.

Nachdem am vergangenen Wochenende bereits der C-Day Classic mit Dratini stattfand, könnt ihr euch am Samstag nun auch auf den Community Day im November mit Teddiursa freuen. Alle Inhalte, die euch rund um den kleinen Teddy erwarten und wie ihr den Tag für euch nutzen könnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Community Day im November 2022 – Start, Boni & neues Monster

Was? Community Day mit Teddiursa

Wann? Samstag, 12. November 2022, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Teddiursa wird nahezu überall in der Wildnis zu finden sein

Exklusive Attacke: Pferdestärke, wenn ihr Ursaring zu Ursaluna weiterentwickelt (bis zu 5 Stunden nach dem Event)

Boni:

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Dreifacher Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

– Doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

– Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (ab Trainer-Level 31)

– 5 Überraschungsbegegnungen aus Schnappschüssen

– Event-Sticker in PokéStops und Geschenken



Weitere Boni bis 5 Stunden nach dem Event (22:00 Uhr Ortszeit)

– Zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 an diesem Tag)

– 50% weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Wie ihr das inzwischen von den Community Days gewohnt seid, wird auch der C-Day mit Teddiursa wieder 3 Stunden laufen. Die exklusive Attacke sowie die Tausch-Boni könnt ihr jedoch wieder bis zu 5 Stunden nach dem Event nutzen, also bis 22 Uhr Ortszeit.

Besondere Raid-Kämpfe: Im Anschluss an den eigentlichen Community Day wird es auch bei diesem Mal wieder besondere Level-4-Raids geben. Diese finden, wie ihr es sicher aus der Vergangenheit kennt, nur vor Ort statt, weshalb ihr nicht per Fern-Raid teilnehmen könnt.

Im Raid werdet ihr Teddiursas erster Weiterentwicklung Ursaring begegnen. Habt ihr den Kampf erfolgreich abgeschlossen, dann spawnen im Umkreis von 300 Metern um die Arena für 30 Minuten erneut Teddiursa. Dabei wird die Shiny-Chance genauso hoch sein, wie beim C-Day.

Das erwartet euch im Shop: Auch im Ingame-Shop könnt ihr wieder den einen oder anderen Inhalt passend zum Community Day mit Teddiursa finden. Folgendes erwartet euch dort:

Event-Ticket zur Spezialforschung „Ein süßer Snack“, die sich rund um Teddiursa dreht, für etwa 1 Euro

Event-Sticker zu Teddiursa

Event-Sticker zum Community Day mit Teddiursa

Pokémon-Debüt zum Community Day mit Teddiursa

Welches Monster ist neu? Zum Commuity Day mit Teddiursa könnt ihr erstmals auf dessen letzte Weiterentwicklung treffen: Ursaluna. Das Monster aus der 8. Spiele-Generation von den Typen Boden und Normal kann sich mithilfe von 100 Bonbons entwickeln.

Während des Events und bis zu 5 Stunden danach erhält es die Event-Lade-Attacke Pferdestärke, mit der es in Trainerkämpfen 100 Schaden machen kann und in Raids sowie Arenakämpfen sogar 110 Schaden.

Was gibt es beim Entwickeln zu beachten: Wer sich die neue Entwicklung sichern möchte, der sollte dies bis spätestens Sonntag, den 13. November 2022, um 06:00 Uhr Ortszeit getan haben. Ursaluna lässt sich nämlich nur während eines Vollmondes entwickeln. Verpasst ihr diese Gelegenheit, dann müsst ihr bis zum nächsten Vollmond warten.

Mehr zur letzten Entwicklung von Teddiursa verraten wir euch im nachfolgenden Artikel:

Ursaluna in Pokémon GO: So stark ist das neue Pokémon

So könnt ihr den Community Day mit Teddiursa richtig nutzen

So bereitet ihr euch vor: Wie zu jedem größeren Event in Pokémon GO, solltet ihr auch zum Community Day mit Teddiursa wieder Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung schaffen. Wer vom vergangenen Wochenende also noch haufenweise Dratini in seinem Beutel hat oder einfach generell mal wieder Pokémon ausmisten müsste, der sollte das am besten noch vor dem Event-Start machen.

Am einfachsten geht das mit der Filter-Funktion in Pokémon GO. So werden euch durch die Eingabe „0*,1*,2*” beispielsweise nur Monster angezeigt, die 2 Sterne oder eine schlechtere Bewertung haben. Die Eingabe „Alter0” eignet sich außerdem für das Sortieren während des Events, weil es euch nur Pokémon auswirft, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Nutzt die Filter zum Sortieren

Doch der Platz in der Pokémon-Aufbewahrung allein reicht selbstverständlich nicht aus, um das Event optimal für euch zu nutzen. Ihr benötigt nämlich auch jede Menge Items, die ebenfalls Platz benötigen. Sortiert also auch euren Item-Beutel und schafft Platz für die wichtigsten Items. Welche ihr braucht, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Diese Items werden zum C-Day mit Teddiursa benötigt

Bälle: Das wichtigste Item zum Community Day mit Teddiursa sind natürlich Bälle, denn ohne sie könnt ihr nicht fangen. Legt euch also am besten einen Vorrat von etwa 200 Bällen an, damit ihr während des Events nicht direkt wieder Nachschub besorgen müsst. Am besten eignen sich Hyperbälle, weil bei diesen auch hartnäckige Monster besser drin bleiben.

Hier erklären wir euch, wie ihr in Pokémon GO Bälle bekommen könnt.

Alternativ könnt ihr derzeit auch nach goldenen PokéStops Ausschau halten. Diese bringen euch beim Drehen mehr Items, unter anderen auch jede Menge Bälle.

Rauch & Lockmodule: Zum Community Day wird es außerdem auch wieder eine verlängerte Wirksamkeit von Rauch und Lockmodulen geben. Aus diesem Grund bietet es sich an, von beiden jeweils ein Item im Beutel zu haben. Aktiviert ihr es während des Events, zieht ihr darüber für 3 Stunden noch mehr Monster an.

Wollt ihr mehr als einen PokéStop mit Lockmodulen versehen, dann benötigt ihr natürlich entsprechend mehr.

Items, die euch zum C-Day nützlich sind

Sananabeeren: Um euch möglichst viele Teddiursa-Bonbons zu sichern, solltet ihr beim Fangen Sananabeeren verwenden. Diese verdoppeln nämlich die Bonbons. Da ihr durch das Event ohnehin schon einen Bonbon-Bonus bekommt, erhaltet ihr pro gefangenen Teddiursa mit Sananabeere 12 Bonbons.

Diese sind zum einen wichtig, damit ihr es zu Ursaluna weiterentwickeln könnt und zum anderen, um euer Pokémon hochzuleveln.

Sternenstücke: Neben dem Bonbon-Bonus könnt ihr euch während des Events auch über dreifachen Sternenstaub beim Fangen freuen. Wer seinen Vorrat noch mehr aufbessern möchte, der kann außerdem Sternenstücke verwenden, die den Sternenstaub über eine Zeit von 30 Minuten nochmal um 50 % erhöhen.

Weitere wichtige Items: Im Anschluss an den Community Day finden auch wieder besondere Level-4-Raids statt, an denen ihr jedoch nur vor Ort teilnehmen könnt. Wer das gern machen möchte, sollte seinen Raid-Pass bzw. Premium-Kampf-Pässe bereit halten.

Damit die besten Angreifer in Pokémon GO auch nach dem Raid schnell wieder kampfbereit sind, benötigt ihr außerdem ein paar Beleber und Tränke.

Das müsst ihr beachten: Denkt beim Sortieren eures Item-Beutels jedoch daran, dass ihr zum „Rocket-Übernahme“-Event ab Montag wieder Frustration verlernen könnt. Dazu benötigt ihr eure Lade-TMs. Wer die Chance nutzen möchte, sollte dieses Item also am besten nicht aussortieren.

Hier erfahrt ihr, für welche Monster sich das Verlernen von Frustration am meisten eignet.

Nutzt die richtige Mega-Entwicklung

Wozu benötigt man eine Mega-Entwicklung? Wer aus dem Community Day mit Teddiursa noch mehr rausholen möchte, der sollte eine entsprechende Mega-Entwicklung aktivieren. Entspricht der Typ des gefangenen Pokémon nämlich dem Typen eurer Mega-Entwicklung, dann erhaltet ihr zusätzliche Bonbons.

Welche Entwicklung braucht ihr bei Teddiursa? Da Teddiursa vom Typen Normal ist, benötigt ihr auch eine Mega-Entwicklung mit diesem Typen. Aus diesem Grund bieten sich folgende Mega-Pokémon an:

Mega-Tauboss

Mega-Kangama

Mega-Schlapor

Warum lohnt sich Mega-Schlapor besonders? Wer im Anschluss an den C-Day auch noch die Raids gegen Ursaring machen möchte, der sollet sich am besten ein Mega-Schlapor entwickeln. Dieses Monster gehört nämlich zu den Typen Normal und Kampf.

Somit könnt ihr zum einen zusätzliche Bonbons farmen, wenn ihr Teddiursa und seine Entwicklungen fangt, und zum anderen nutzt ihr damit gleichzeitig einen optimalen Konter im Kampf gegen Ursaring. Ursaring ist nämlich besonders schwach gegen Kampf-Attacken.

Da Mega-Schlapor ein Kampf-Pokémon ist, könnt ihr es also auch im Raid einsetzen und es verstärkt dort gleichzeitig alle anderen Kampf-Angriffe. Somit könnt ihr Ursaring schneller besiegen.

Lohnt sich der Community Day mit Teddiursa?

Gibt es Shiny-Teddiursa? Ja. Teddiursa gibt es schon seit einiger Zeit in seiner schillernden Form in Pokémon GO. Da die Shiny-Raten während des Community Days in der Regel etwas höher sind, stehen eure Chancen gut, einem Exemplar zu begegnen. Ihr erkennt es an seinem grünen Körper.

Teddiursa, Ursaring & Ursaluna normal (oben) und als Shiny (unten)

Wie stark ist Teddiursa? Das Normal-Pokémon aus der zweiten Spiele-Generation kann mit seinen Werten selbst nicht sonderlich überzeugen. Anders ist dies bereits bei seiner ersten Weiterentwicklung Ursaring, was hohe Angriffs- und Ausdauerwerte hat.

Allerdings kann Ursaring sich gegen die besten Angreifer in Pokémon GO nicht durchsetzen und spielt daher in Raids eher eine untergeordnete Rolle. Und auch in der GO-Kampfliga ist es laut PvPoke weniger interessant.

Mit dem Community Day bekommt ihr aber erstmals auch die Möglichkeit, Ursaring zu Ursaluna weiterzuentwickeln. Das Monster vom Typ Boden und Normal hat enorme Werte im Angriff, der Ausdauer und der Verteidigung, was es eigentlich zu einem optimalen Kandidaten in Raids sowie der GO-Kampfliga machen würde. Allerdings scheitert Ursaluna hier aufgrund eines schlechten Movesets.

Sollte Ursaluna zukünftig bessere Attacken bekommen, könnte es sich aber möglicherweise unter den besten Boden-Angreifern einreihen. Für den Moment bleibt das aber noch abzuwarten.

Eine Auswahl der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr im nachfolgenden Video:

Wer sollte den C-Day nutzen? Der Community Day mit Teddiursa lohnt sich in erster Linie wegen des neuen Pokémon Ursaluna, was ihr auch vorerst nur bis zum 13. September 2022 um 06:00 Uhr Ortszeit entwickeln könnt und euch somit auf jeden Fall für den Pokédex sichern solltet.

Ursaluna bietet aufgrund seiner hohen Werte außerdem viel Potenzial für den Einsatz in Raids und der GO-Kampfliga, muss jedoch noch auf ein besseres Moveset warten. Wer darauf spekuliert, sollte sich aber schon mal ein starkes Exemplar sichern. Zudem kommen Shiny-Jäger an diesem Tag voll auf ihre Kosten.

Der Sternenstaub-Bonus lohnt sich darüber hinaus für alle Trainer, die ihren Vorrat aufbessern wollen. Das kann wichtig sein, wenn ihr Pokémon tauschen wollt oder für deren PowerUps auf Level 50.

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Days mit Teddiursa? Freut ihr euch auf das Pokémon-Debüt von Ursaluna? Und nehmt ihr im Anschluss an das Event noch an den Raids teil? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im November und welche sich davon lohnen.