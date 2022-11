Pokémon GO: Trainer nutzt 70 Lade-TMs bei einem einzigen Pokémon, um wilde Theorie zu prüfen

In Pokémon GO haben Trainer eine komische Entdeckung zu den Lade-Attacken von Palimpalim gemacht und äußern eine wilde Theorie. Ein Spieler versucht sie nun mit Hilfe von Lade-TMs zu überprüfen. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es dabei geht.

Um welche Attacken geht es? Wenn ihr in Pokémon GO ein Monster fangt, dann hat dies bereits eine zufällige Sofort- und Lade-Attacke hinterlegt. Diese sind aber nicht immer optimal für den Einsatz in Raids oder GO-Kampfliga geeignet, weshalb ihr die Möglichkeit habt, die Attacken der einzelnen Monster mit Hilfe von entsprechenden TMs zu wechseln.

Somit könnt ihr euch die Attacken-Kombinationen entsprechend nach euren Vorstellungen anpassen. Jedes Monster hat dazu eine gewisse Auswahl an Attacken, aus denen ihr wählen könnt. So ist es auch bei dem Psycho-Pokémon Palimpalim, dem ihr die Lade-Attacken Energieball, Spukball und Psychoschock beibringen könnt.

Doch bei diesem Monster wurde nun eine komische Entdeckung gemacht, die zu einer wilden Theorie in der Community führt. Welche Theorie das ist und wie ein Trainer sie überprüfen will, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer machen komische Entdeckung bei Palimpalim

Welche Entdeckung wurde gemacht? Wie der reddit-user Willsgb in seinem reddit-Beitrag zeigt, hat er Auffälligkeiten bei der Auswahl von Palimpalims Lade-Attacken entdeckt. So wollte er mit Hilfe einer Top-Lade-TM den Angriff von Palimpalim wechseln.

Anders als bei der Nutzung einer normalen Lade-TM, bei der die Auswahl zufällig erfolgt, kann man den Angriff mit Hilfe einer Top-Lade-TM nämlich direkt wählen. Das tat Willsgb und stellte so fest, dass Palimpalims Lade-Attacke Psychoschock gleich zweimal aufgelistet wurde. Aus diesem Grund fragte er auf reddit: „Warum taucht eine Lade-Attacke zweimal in der Liste der möglichen Lade-Attacken auf?“

Das vermuten die Trainer: Während einige Trainer in den Kommentaren über einen schlechten Spielcode schimpfen und dabei sofort an einen Fehler denken, vermuten andere Spieler, dass die doppelte Auflistung mit einer Gewichtung bei der Nutzung der normalen Lade-TMs zusammenhängt.

So könnten sie sich vorstellen, dass Psychoschock dadurch häufiger vom System gewählt wird als eine der anderen beiden Attacken. Eine offizielle Bestätigung dazu, gibt es aber bislang nicht.

Trainer startet Studie mit 70 Lade-TMs

Auch der reddit-User tkaish ist davon überzeugt, dass die doppelte Auflistung der Lade-Attacke bei Palimpalim mit einer Gewichtung zusammenhängen muss und will dies mit Hilfe einer eigenen Studie beweisen (via reddit.com).

Was für eine Studie macht er? Wie tkaish in seinem reddit-Beitrag erklärt, hat er mit Hilfe von Lade-TMs einen Selbstversuch gestartet. So hat er bislang bereits 70 Lade-TMs genutzt, um die Lade-Attacke von Palimpalim zufällig zu ändern. Jede zufällige Auswahl wird dabei entsprechend vom ihm dokumentiert, um schließlich ableiten zu können, wie häufig die Attacke Psychoschock vom System gewählt wurde. So schreibt er:

Nach dem kürzlichen Beitrag von u/Willsgb über das doppelte Auftauchen von Psychoschock im Top-TM-Menü von Palimpalim entstand eine Diskussion darüber, ob das bedeutet, dass Psychoschock bei der zufälligen Auswahl (mit einer normalen TM) ein zusätzliches Gewicht erhält. Es gab keine unmittelbare Antwort, also habe ich einen Test durchgeführt.



Testperson war ein schillerndes weibliches Palimpalim, Level 3. 70 Lade-TMs wurden auf das Palimpalim angewandt, und die Ergebnisse wurden der Reihe nach aufgezeichnet. Palimpalim hat drei mögliche Lade-Attacken: Psychoschock (PS), Energieball (EB) und Spukball (SB).



Eine Lade-TM ändert die Attacke Psychoschock nicht in Psychoschock, daher war ich vor allem daran interessiert, was passiert, wenn die vorhandene Attacke entweder Energieball oder Spukball ist. Wenn Psychoschock durch die doppelte Auflistung doppeltes Gewicht hätte, würde man erwarten, dass eine TM von EB oder SB in etwa 2/3 der Fälle auf PS und in etwa 1/3 der Fälle auf die anderen „Ball“-Attacken übergeht. Wenn es keine zusätzliche Gewichtung gibt, sollte eine TM aus EB oder SB etwa 1/2 der Zeit zu PS und etwa 1/2 der Zeit zu der anderen „Ball“-Attacke wechseln. tkaish via reddit.com

Was sind seine Ergebnisse? Zum Schluss seines reddit-Beitrags geht er auch auf seine bisherigen Ergebnisse zu dieser Untersuchung ein. Somit gab es 45 Versuche, bei denen die Lade-Attacke Energieball oder Spukball vorausging und gewechselt werden sollte.

In 54 % der Fälle erhielt er bei der Zufallsauswahl die Lade-Attacke Psychoschock. Bei den übrigen 46 % wechselte der Angriff hingegen zur jeweiligen anderen „Ball“-Attacke. Das deutet darauf hin, dass es keine höhere Gewichtung bei der Auswahl gibt.

In meiner Studie mit 70 Lade-TMs gab es 46 Fälle, in denen die bestehende Attacke EB oder SB war. 25 dieser Fälle (54 %) wechselten zu PS. Die anderen 21 (46 %) wechselten von EB zu SB oder umgekehrt. Dies deutet darauf hin, dass Psychoschock bei der Zufallsauswahl wahrscheinlich nicht doppelt gewichtet wird, obwohl er zweimal in der Auswahlliste auftaucht. Aber mehr Daten sind immer besser! Wenn ihr einen Haufen TMs auf ein Palimpalim schleudern wollt und die Reihenfolge der Angriffe, die ihr erhaltet, berichten wollt, tut dies bitte hier. Ich werde meine spezifischen Daten unten als Kommentar posten. tkaish via reddit.com

Da 70 Lade-TMs aber nicht ausreichend für ein aussagekräftiges Ergebnis sind, bittet er andere Trainer es ihm gleichzutun und ihre Ergebnisse in den Kommentaren zu posten.

Ein erster Blick in die Kommentare zeigt jedoch, dass auch andere Spieler auf ähnliche Ergebnisse kommen. So erhielt auch der User Mason11987 von insgesamt 32 Versuchen 19 Mal die Attacke Pychoschock (via reddit.com). Es ist also davon auszugehen, dass es keine gesonderte Gewichtung bei Attacken gibt, die im Spielcode eines Monsters doppelt hinterlegt sind.

Wie findet ihr die Studie von reddit-User tkaish? Hattet ihr gehofft, dass es eine doppelte Gewichtung bei diesen Attacken gibt? Oder wollt ihr euch sogar selbst an der Forschung beteiligen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

