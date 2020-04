Die Elite-TMs kommen dieses Wochenende zu Pokémon GO und man weiß nun endlich, welche Pokémon davon profitieren können. Wir geben euch die Liste.

Was sind Elite-TMs? Diese besonderen TMs wurden schon vor einiger Zeit angekündigt und nun kommen sie endlich ins Spiel. Ihr könnt damit einem Pokémon eurer Wahl eine exklusive Attacke beibringen, die es bislang nur zu speziellen Events lernen konnte oder mittlerweile entfernt wurde.

Dazu zählen auch Attacken von Community Days und Angriffe, die Pokémon mal vor Monaten lernen konnten.

Nicht jedes Pokémon ist für die Elite-TM geeignet, weil sie einfach keine exklusive Attacke lernen. Wir zeigen euch hier die vollständige Liste der Pokémon, die von der Elite-TM profitieren.

Exklusive Attacken für den Community Day können durch die Elite-TM jederzeit beigebracht werden

Liste zeigt alle Pokémon für die Elite-TM

Woher stammen die Infos? Die Infos zu den Pokémon stammen von Dataminern (via reddit). Sie haben die Spieldateien von Pokémon GO durchsucht und sind auf diese Liste gestoßen.

Das ist die Liste: Nachfolgend zeigen wir euch alle exklusiven Attacken und dazu noch, welche Pokémon diese Angriffe per Elite-TM lernen können.

Exklusive Attacke Pokémon, die diese Attacke per Elite-TM lernen können Flora-Statue Bisaflor, Meganium, Gewaldro, Chelterrar Kratzer Glutexo Glut Glurak, Vulnona, Gallopa, Lavados Himmelsfeger Lavados Flügelschlag Glurak, Tauboss Lohekanonade Glurak, Tornupto, Lohgock, Panferno Flammenwurf Glurak, Vulnona, Magby Kraftreserve Suicune Katapult Despotar Aquahaubitze Turtok, Impergator, Sumpex, Impoleon Synchrolärm Gardevoir, Galagladi Strauchler Kapilz Käferbiss Smettbo, Bibor, Parasect, Omot Stahlflügel Sichlor, Togetic Käfergebrumm Sichlor Sanctoklinge Kobalium Windschnitt Tauboss, Dodri Windhose Habitak, Ibitak Mülltreffer Rettan Geschenk Pikachu Surfer Pikachu Donner Pikachu, Raichu Donnerschock Zapdos Felsgrab Sandan, Amonitas Steinwurf Amoroso Zerstrümmerer Nockchan Zornklinge Nidoking, Kabutops Gähner Relaxo Pfund Rossana, Pixi Feuersturm Vulnona, Ponita Bodyslam Pummeluff, Mauzi, Schlurp, Evoli, Pii, Fluffeluff, Letarking, Schlurplek Käfertrutz Ninjatom Erdkräfte Libelldra Felswerfer Rihornior Orkan Arktos Vielender Rizeros Knuddler Pummeluff Schlammbombe Gengar Finsteraura Gengar Unheilböen Golbat, Nebulak Lehmschuss Digda, Kingler Nachthieb Snobilikat Karateschlag Rasaff, Machomei Biss Arkani Wutanfall Brutalanda Sternenhieb Metagross Kreuzhieb Rasaff, Maschok Dampfwalze Arkani Siedewasser Quaputzi Überroller Quappo, Machomei, Pinsir Konter Simsala Zauberschein Simsala Psychokinese Simsala, Gengar, Pii Fußkick Machollo Steinkante Machomei, Lohgock Rasierblatt Ultrigaria Steinhagel Georock, Onix, Amoroso Zerschneider Porenta Sternenschauer Dodu Aquaknarre Jurob, Impergator, Seetraking Eisesodem Kussilla Donnerblitz Elekid Wasserdüse Jurob, Jugong Eissplitter Jugong, Lapras, Botogel Eishieb Rossana Eisstrahl Lapras Eissturm Jugong, Golking Schlecker Sleimok, Alpollo, Gengar Blizzard Austos, Seemon Tiefschlag Nebulak Ruckzuckhieb Botogel Eisenschädel Onix Psychoschock Hypno Ampelleuchte Voltobal, Porygon Tackle Lektrobal, Starmie, Porygon Zuflucht Evoli, Aquana, Flamara, Blitza, Psiana, Nachtara, Folipurba, Glaziola Hitzewelle Flamara Zen-Kopfstoß Kokowei, Porygon, Togepi, Togetic Stampfer Kicklee, Kangama Durchbruch Nockchan, Kicklee, Kangama Psystrahl Chaneira, Starmie, Porygon Ladungsstoß Porygon, Zapdos Blattgeißel Tangela Antik-Kraft Mamutel Gifthieb Golking Schlagbohrer Golking Drachenrute Garados Drachenpuls Garados, Lapras, Dragoran, Ampharos Erdbeben Quaxo Lake Amonitas Draco-Meteor Dragoran Psychstoß Mewtu, Rüstungsmewtu Spukball Mewtu Hyperstrahl Mewtu

Elite-TM bekommen – So geht’s

Wie kommt man erstmalig an die Elite-TMs? Diese besonderen Items sind erstmalig zum Community Day mit Abra verfügbar. Dort bekommt ihr für 1280 PokéMünzen ein Item-Paket, wo die TMs enthalten sind. Insgesamt gibt es dort dann im Paket:

Elite-Lade-TM

30x Hyperbälle

3x Super-Brutmaschinen

3x Rauch

So gibt es die TM zudem noch: Wer in der PvP-Liga fleißig ist, kann sich die Elite-TM verdienen. Wer mindestens auf Rang 7 ist, der kann sich am Ende der Season 1, also am 1. Mai, die TM als Belohnung abholen.

Weitere Wege, um an die besonderen Elite-TMs zu kommen, sind bisher nicht bekannt. Um in der PvP-Liga mindestens auf Rang 7 aufzusteigen, solltet ihr starke PvP-Angreifer auswählen.