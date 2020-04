Der Community Day mit Abra in Pokémon GO hat nun einen offiziellen Starttermin. Noch in diesem Monat soll das Event laufen, was im März wegen Corona abgesagt wurde.

Wann findet der Community Day statt? Am 25. April soll der Community Day ganze 6 Stunden lang laufen. An dem Samstag steht dann Abra im Mittelpunkt und kann erstmalig als Shiny gefangen werden.

Dazu ist auch die exklusive Attacke für Simsala bekannt und ihr erhaltet das ganze Event über dreifachen Sternenstaub.

Community Day im April mit Abra – Alle Infos

Das sind die Boni im Event: Damit ihr genau wisst, was im Event passieren wird, geben wir euch hier nochmal den Überblick:

Abra erscheint erstmalig auch als Shiny und steht im Mittelpunkt des Events

Es gibt dreifachen Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Rauch hält 3 Stunden an

Die Shiny-Familie von Abra wird erstmalig verfügbar sein

Diese Anpassungen gibt es: Das Event scheint extra so ausgelegt zu sein, dass man es perfekt von Zuhause aus spielen kann. Das Item „Rauch“ hält dann 3 Stunden lang an, anstatt die Lockmodule, wie es sonst beim Community Day üblich ist.

Dataminer haben bereits eine Spezialforschung gefunden, die man für 0,99€ kaufen kann. Sie soll sich ebenfalls um Abra drehen.

Wieso wurde der Termin verschoben? Ursprünglich sollte der Community Day im März stattfinden. Die Corona-Krise machte dem Ganzen ein Strich durch die Rechnung und das Event wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun gibt es die Neuansetzung.

Simsala lernt Konter – Was kann die Attacke?

Das ist der exklusive Angriff: Laut Niantic soll Simsala im Event die Kampf-Attacke „Konter“ lernen. Das ist eine Sofort-Attacke.

Simsala lernt den Kampf-Angriff Konter

Was kann Simsala mit Konter? Dieser Angriff ist zumindest für Kämpfe in Raids nicht förderlich. Simsala ist ein klassischer Psycho-Angreifer. Eine Sofort-Attacke von Typ Kampf bringt da recht wenig.

Für PvP-Kämpfe könnte es Simsala etwas Abwechslung bescheren. Allerdings hält Simsala im Kampf nicht viel aus und ist daher nicht wirklich für die PvP-Liga geeignet. Dort dominieren andere Pokémon die Tier-Lists.

Lohnt sich die Attacke also? Wer nicht die exklusiven Moves sammelt, kann auf die Attacke verzichten. Ein Simsala mit einem Psycho-Moveset ist allemal besser und in Raids öfter brauchbar.