Pokémon GO: Community Day im März mit Abra und diesen Boni

Der nächste Community Day in Pokémon GO ist offiziell angekündigt. Wann er startet und welche Boni es gibt, erfahrt ihr hier.

Wann ist der Community Day im März? Der Community Day im März findet am 15. März 2020 statt. Er läuft von 11:00 bis 14:00 Uhr auf der Nordhalbkugel und von 15:00 bis 18:00 Uhr auf der Südhalbkugel. Damit bestätigen sich auch Leaks, die dieses Datum angedeutet hatten.

Das ist das Event-Pokémon im März: Das Community-Day-Pokémon ist Abra. Das Psycho-Pokémon kann sich zu Kadabra und Simsala weiterentwickeln und soll eine „bisher nicht verfügbare Attacke“ erlernen können.

Besonders interessant könnte hierbei sein, dass man Kadabra mithilfe des Tausch-Features zu Simsala weiterentwickeln kann. Das bedeutet: Ihr könnt jede Menge Bonbons sparen und euch die letzte Entwicklung deutlich günstiger sichern. Damit könnte der Abra-Community-Day insgesamt für eine Menge Simsalas auf eurer Pokémon-Bank sorgen.

Community Day mit Abra bringt diese Boni

Das gibt es noch am Community Day: Neben der Shiny-Form von Abra und einer exklusiven Attacke können sich Trainer auf weitere Boni freuen. Ihr bekommt während des Events:

Dreifache EP für das Fangen von Pokémon

Dreistündige Lockmodule

Das Event wird sich also gut zum Pokémon-Sammeln einigen. Außerdem finden im März eine Menge Events statt – wie zum Beispiel die Spezial-Raid-Wochenenden. Passend zum Community Day könnt ihr euch Giratina in der Wandelform mit der Chance auf eine Shiny-Version sichern.

Auch ansonsten ist aktuell jede Menge in Pokémon GO los. So ist zurzeit Voltolos in Raids verfügbar – genau so wie einige neue Raidbosse.

Außerdem könnte es sich lohnen, den Community Day auch noch zum Besiegen von Team GO Rocket zu nutzen. Denn auch die Rüpel haben gerade spannende Belohnungen im Gepäck: