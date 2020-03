Pokémon GO: So besiegt ihr Voltolos zu zweit – Schon auf Level 30

In Pokémon GO ist Voltolos in die Raids eingezogen. Das legendäre Pokémon könnt ihr leicht im Duo besiegen. Wir zeigen euch, wie das geht.

Wann hat man die Chance auf Voltolos? Das legendäre Pokémon ist seit dem 2. März in den Level-5-Raids verfügbar. Wie lange es verfügbar bleibt, ist noch unklar. Vermutlich verschwindet es Anfang April.

Ihr braucht nicht viele Spieler für den legendären Boss. Bereits zwei Trainer mit den richtigen Kontern auf Level 30 reichen dafür aus.

So besiegt ihr Voltolos zu zweit

Diese Typen sind gut: Voltolos ist von Typ Flug und Elektro. Es ist daher anfällig gegen die Typen Gestein und Eis. Nutzt also solche Pokémon.

Rameidon ist der beste Angreifer von Typ Gestein

Diese Hilfen sind wichtig: Durch das Freundschaftslevel und den Wetter-Bonus kriegt ihr im Kampf einen kleinen Bonus. Dieser lohnt sich und ermöglicht euch auch mit niedrigem Level effektiv zu kämpfen.

Wir haben für unsere Berechnungen jeden Faktor berücksichtigt. Es gibt aber auch einige Pokémon, wo ihr ohne den Wetter-Bonus erfolgreich sein könnt.

Voltolos kommt heute Abend zu Pokémon GO – Lohnt sich der Raid-Boss?

Voltolos auf Level 30 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf diesem Level ist das hohe Freundschafslevel essenziell. Es gibt Pokémon, die es ohne Wetter-Bonus schaffen, doch ihr habt beim passenden Wetter schon recht viel Auswahl.

Terrakium ist eine gute Wahl gegen Voltolos

Nutzt diese Pokémon: Insgesamt 7 Pokémon können im Duo erfolgreich sein:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel (nur bei teilweise bewölkt)

Despotar mit Katapult und Steinkante (nur bei teilweise bewölkt)

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine (nur bei Schnee)

Glaziola mit Eisesodem und Lawine (nur bei Schnee)

Snibunna mit Eissplitter und Lawine (nur bei Schnee)

Voltolos auf Level 35 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf Level 35 ist das höchste Freundschaftslevel nicht mehr so wichtig. Es gibt mehr Pokémon, die es ohne Wetter-Bonus schaffen und mit dem richtigen Wetter könnt ihr schon ein recht breites Team aufstellen.

Setzt auf Mamutel

Nutzt diese Pokémon: Auf Level 35 schaffen 5 weitere Pokémon mit und ohne Wetter-Bonus das Duo:

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Brockoloss mit Katapult und Steinhagel (nur bei teilweise bewölkt)

Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl (nur bei Schnee)

Rossana mit Eisesodem und Lawine (nur bei Schnee)

Voltolos auf Level 40 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf Level 40 könnt ihr schon recht locker an den Kampf gehen. Mit den Top-Kontern habt ihr keine Probleme mehr und nochmal einige weitere Pokémon kommen hinzu.

Despotar ist ein guter Konter

Nutzt diese Pokémon: 3 Pokémon auf Level 40 schaffen im Duo den Sieg gegen Voltolos:

Despotar mit Katapult und Steinkante

(Alola) Gewowaz mit Steinwurf und Steinkante (nur bei teilweise bewölkt)

Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel (nur bei teilweise bewölkt)

Wie schwer ist der Kampf? Selbst auf Level 30 habt ihr mit den richtigen Pokémon keine riesigen Probleme mit Voltolos. Mit guten Kontern auf Level 40 sollte Voltolos schnell besiegt sein.

Habt ihr schon von den verstärkten Crypto-Pokémon gehört?