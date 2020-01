Am Community Day im Januar mit Plinfa wird die exklusive Attacke erneut Aquahaubitze sein. Damit wird Impoleon diesen mächtigen Angriff von Typ Wasser in Pokémon GO erlernen.

Das ist die Attacke: An jedem Community Day gibt es auch eine exklusive Attacke, die ein Pokémon lernen kann. Im Januar 2020, beim Community Day mit Plinfa, wird es Impoleon sein, das die Attacke Aquahaubitze erlernen kann.

Dies war wenig überraschend, denn bislang konnten alle Wasser-Starter diesen mächtigen Angriff lernen. Wir zeigen euch, ob sich Impoleon mit dieser Attacke lohnt.

Impoleon mit Aquahaubitze – So gut wird es

Lohnt sich die Attacke? Aquahaubitze ist für Impoelon eine große Verbesserung. Es wird dadurch ein deutlich besserer Wasser-Angreifer.

Dennoch spielt es bei den allerbesten Angreifern noch keine Rolle. Kyogre, Kingler und Sumpex werden weiterhin besser sein. Danach kommt dann allerdings Impoleon.

Beim DPS landet Impoleon auf Platz 4. Quelle: reddit

Sollte man sich Impoleon also sichern? Ein Impoleon mit Aquahaubitze ist definitiv ein starkes Pokémon. Wenn ihr allerdings schon ein Team bestehend aus den besten Angreifern habt, dann müsst ihr nicht zwingend eines hochleveln. Als starke Alternative ist es aber allemal gut.

Wie bekommt man die Attacke? Dafür müsst ihr euer Pliprin am Community Day, also an diesem Sonntag, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr entwickeln. Innerhalb dieser 5 Stunden ist der Angriff verfügbar, danach dann nicht mehr. Durch TMs kann man die Attacke ebenfalls nicht erlernen.

Was gibt es sonst noch am Community Day? Diesmal dreht sich alles um den Wasser-Starter Plinfa. Das Pokémon könnt ihr dann auch als Shiny fangen.

Shiny Plinfa kann man während des Community Days fangen

Als Belohnung wartet reduzierte Eier-Distanz auf euch und dreistündige Lockmodule.

