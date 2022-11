Pokémon GO: Wie geht es mit den neuen Münzen weiter? Trainer haben 3 spannende Theorien

In Pokémon GO habt ihr seit dem Wochenende die Gelegenheit euch geheimnisvolle Münzen zu sichern. Nun wird in der reddit-Community bereits heiß diskutiert, wie es damit weitergehen wird. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche drei Theorien hoch im Kurs stehen.

Um welche Münzen geht es? Nachdem der Community Day Classic mit Dratini am Samstag zu Ende ging, färbten sich die PokéStops im Spiel nach und nach golden. Drehte man einen dieser besonderen Stops, dann konnte man sich mit etwas Glück eine neue geheimnisvolle Münze sichern. Währenddessen wurde man von einem neuen Pokémon namens Gierspenst verfolgt

Beide stammen laut den Informationen von Professor Willow und seinem Freund, dem Biologielehrer Jim, aus der Paldea-Region. Während zu dem neuen Pokémon bereits die ersten Informationen bekannt gegeben wurden, gibt es zu den neuen Münzen noch jede Menge Fragezeichen, vor allem, für was man sie wohl zukünftig nutzen kann.

Mit dieser Frage haben sich auch die Trainer der reddit-Community auseinandergesetzt und verschiedene Theorien aufgestellt. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Diese 3 Theorien haben die Trainer zu den goldenen Münzen

Viele Trainer in Pokémon GO beschäftigt seit Samstag vor allem eine Frage: Wofür werden die neuen geheimnisvollen Münzen im Spiel wohl sein? Das wollte auch der reddit-User TheRealMrRogers wissen und fragte in der reddit-Community nach entsprechenden Theorien.

Und davon gibt es reichlich. Unter der Vielzahl an Ideen kristallisieren sich aber vor allem drei Theorien heraus, die für viele Spieler denkbar wären.

Entwicklungs-Item: Einige Trainer, wie GeneralSecura vermuten hinter den geheimnisvollen Münzen ein Item, was man zum Entwickeln von Gierspenst nutzen kann. So schreibt er auf reddit: „Eine Art Entwicklung-Item für dieses geheimnisvolle Münz-Pokemon.“

Ein möglicher Hinweis auf diese Theorie ist, dass sich die Münzen im Item-Beutel unterhalb der anderen Entwicklungs-Items befinden. Es wäre also denkbar, dass es mit Gierspenst zusammenhängt.

Ob das Pokémon eine Weiterentwicklung hat, ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Es verfügt allerdings über zwei verschiedene Formen: Die Wanderform, die ihr derzeit auf der Karte sehen könnt, sowie eine Truhenform. Möglicherweise könnte das Item also auch damit zusammenhängen.

In Pokémon GO gibt es aber noch einige andere Entwicklung-Items. Hier erfahrt ihr, welche Monster ihr mit dem Sinnoh-Stein entwickeln solltet.

Neue Wunderbox: Eine weitere mögliche Funktion der Münzen, die sich einige Spieler vorstellen könnten, ist, dass sie ähnlich wie die Wunderbox mit Meltan funktioniert und euch die Chance gibt das neue Pokémon zu fangen.

Nach aktuellen Informationen feiert dieses im Rahmen der neuen Pokémon-Spiele „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ für die Nintendo Switch seinen Release. Ab 2023 soll es dann auch in Pokémon GO in seiner Wanderform, die euch derzeit im Spiel begleitet, gefangen werden können.

Ähnlich wie bei Meltan ist es also möglich, dass man sich mit den jeweiligen Spielen verbinden kann und durch das Aktivieren der Münzen dann für einen gewissen Zeitraum Gierspenst-Spawns erhält.

Der reddit-User CarPars könnte sich dabei sogar vorstellen, dass man 100 Münzen braucht, um eine Art Truhe zu aktivieren. So schreibt er (via reddit.com): „Vielleicht für eine Art von Austausch in eine Box wie bei Melmetal. Zum Beispiel kann man alle 100 Münzen eine Truhe entsperren?“

Hier erfahrt ihr, wie ihr mit Pokémon Home die Meltan-Box aktivieren könnt:

Pokémon GO mit Home verbinden – Wie geht das und was bringt es?

Erhöhung des Levels: In Pokémon GO können Trainer und Pokémon derzeit maximal Level 50 erreichen. Um die Pokémon von Level 40 auf Level 50 zu bringen, benötigt ihr derzeit jede Menge XL-Bonbons.

Der Trainer Cholo-Warrior kann sich deshalb vorstellen, dass die Münzen benötigt werden, um weiter im Level zu steigen. So schreibt er (via reddit.com): „Sie werden ankündigen, dass die Level-Obergrenze auf 55 erhöht wird. Und du wirst diese zusätzlich zu den XL-Bonbons benötigen“.

Da Niantic für die Erhöhung von Level 40 auf Level 50 ebenfalls mit den XL-Bonbons ein neues Item eingeführt hat, wäre dies somit auch bei einer neuen Ausweitung des Levels denkbar.

Weitere Theorien zu den geheimnisvollen Münzen

In den reddit-Kommentaren kann man aber noch jede Menge weiterer Theorien lesen, die sich die Trainer im Zusammenhang mit den neuen Münzen vorstellen könnten und die mehr oder weniger ernst gemeint sind.

Diese reichen von der Idee einer Crypto-Währung, über einen Zusammenhang mit den eigentlichen Münzen im Spiel bis hin zur Rückkehr von kostenlosen Fern-Raid-Pässen (via reddit.com):

ComplexityZX75: „Es handelt sich um eine neue Crypto-Währung namens ‚Confusion Coin‘.“

Tiki_the_voice: „Wenn wir global genug sammeln, werden sie die täglichen Fern-Raid-Pässe zurückbringen.“

Da_Cow_: „Wahrscheinlich ein Weg, um ein seltenes, nicht handelbares, nicht schillerndes Pokémon ohne Hoffnung zu einem anderen zu machen.“

hys_rag3: „Hoffentlich ein neuer Weg, um Pokecoins zu bekommen“

Beginning_Of-The_End: „Wenn du 100 Münzen erreicht hast, kannst du sie gegen eine PokéMünze für den Shop eintauschen.“

Welche Funktion die neuen Münzen tatsächlich haben werden, bleibt für den Moment aber noch abzuwarten. Wie Niantic im Blog von Pokémon GO angekündigt hat, soll es dazu im nächsten Forschungsbericht neue Informationen geben. Wann es diesen geben wird, ist aber ebenfalls noch nicht bekannt. Wir halten euch dazu aber auf jeden Fall hier auf MeinMMO auf dem Laufenden.

Auch wenn die goldenen Stops inzwischen im Spiel etwas seltener geworden sind, könnt ihr euch mit etwas Glück aber nach wie vor noch die eine oder andere geheimnisvolle Münze sichern und so die Wartezeit überbrücken.

Wie gefallen euch die neuen goldenen Münzen in Pokémon GO? Welche der Theorien könntet ihr euch vorstellen? Oder habt ihr sogar eine ganz andere Vermutung, was es mit den Münzen auf sich hat? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im November und welche sich davon besonders lohnen.