Pokémon GO: Schlingking bekommen – So stark wird die neue Ultrabestie

In Pokémon GO erwartet euch in wenigen Tagen die neue Ultrabestie Schlingking. Wir von MeinMMO zeigen euch was das für ein Monster ist, wo ihr es finden könnt und wie stark das neue Pokémon überhaupt wird.

Um welches Pokémon geht es? Bereits im September teaserte Niantic selbst mit einem Video den Release der neuen Ultrabestie Schlingking für November an. Nun ist es endlich soweit und ihr könnt euch das Monster ab dem 08. November 2022 im Spiel sichern.

Doch wie stark wird Schlingking überhaupt und wo könnt ihr es euch dann sichern? Mit diesen Fragen haben wir uns beschäftigt und die Antworten nachfolgend für euch zusammengefasst.

Was ist eine Ultrabestie?

Bei einer Ultrabestie handelt es sich um ein sogenanntes geheimnisvolles Monster aus einer anderen Dimension, was mithilfe von Ultrapforten in die Welt von Pokémon GO gelangt.

Das ist die neue Ultrabestie Schlingking

Was ist Schlingking für ein Pokémon? Schlingking gehört genau wie Anego, Schabelle und Masskito zu den Ultrabestien aus der 7. Spiele-Generation. Eine Vor- oder Weiterentwicklung besitzt das Unlicht- und Drachen-Pokémon nicht.

Erkennen könnt ihr das Monster an seinem großen schwarzen Körper sowie seinem riesigen Maul. Dieses leuchtet im Inneren bläulich und ist außen von gelben, spitzen Zähnen umgeben. Mithilfe seiner beiden langen Greifarme, kann es sich alles in sein Maul stopfen, was ihm in den Weg kommt.

Die Ultrabestien sind also eigentlich der blanke Horror, doch unser Autor Max findet, dass man das in Pokémon GO gar nicht merkt. Warum verrät er euch im nachfolgenden Artikel:

Ultrabestien sind der blanke Horror – Warum merkt man das in Pokémon GO nicht?

So stark wird Schlingking

Welche Werte hat Schlingking? Nach aktuellen Informationen kann Schlingking vor allem von einer enormen Ausdauer profitieren. Sein Angriffswert ist hingegen nur durchschnittlich und seine Verteidigung sogar eher schlecht. So greift es voraussichtlich auf folgende Werte zurück (via gamepress.gg):

Angriff: 188

Verteidigung: 99

Ausdauer: 440

Welche Attacken nutzt Schlingking? Zu den zukünftigen Movesets der neuen Ultrabestie ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts genaueres bekannt. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, werden wir diese hier für euch ergänzen.

So bekommt ihr Schlingking – Fundort & Shiny

Wo kann man Schlingking finden? Wie bereits die Ultrabestien vor ihm, wird auch Schlingking in den Level-5-Raids zu finden sein. Dort könnt ihr im Zeitraum vom 08. November 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 23. November 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit gegen das Monster antreten.

Wird es Shiny-Schlingking geben? Nein! Schlingking kann vorerst nicht in seiner schillernden Form im Spiel gefangen werden. Sollte es eines Tages soweit sein, dann erkennt ihr es an einem weißen Körper und orangefarbenen Zähnen.

Lohnt sich Schlingking?

Im Gegensatz zu anderen Ultrabestien wie Anego oder Katagami, kann sich Schlingking wohl eher nicht unter den besten Angreifern in Pokémon GO einreihen. In Raids und der GO-Kampfliga solltet ihr daher lieber auf stärkere Kandidaten zurückgreifen.

Und auch Shiny-Jäger kommen bei diesem Monster vorerst nicht auf ihre Kosten. Somit ist Schlingking vor allem für den Pokédex interessant.

Eine Auswahl der besten Angreifer in Pokémon GO haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Wie gefällt euch die neue Ultrabestie? Werdet ihr euch Schlingking sichern? Oder findet ihr das Monster eher uninteressant? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

