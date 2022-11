Pokémon GO sieht jetzt wieder „normal“ aus – Warum Spieler nun Änderungen fordern

Die Karte in Pokémon GO wurde in den letzten Tagen erstmals thematisch zur Jahreszeit angepasst, doch nun ist sie wieder „normal“. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was die Trainer über die neue Optik denken und zeigen euch, welche Änderungen sie jetzt fordern.

Um welche Änderung geht es? In den letzten beiden Wochen veranstaltete Niantic in Pokémon GO das alljährliche Halloween-Event. Neben jeder Menge passender Spawns wurde dabei auch die Karte im Spiel thematisch angepasst.

So erstrahlte sowohl die Karte, als auch die zahlreichen PokéStops in einem herbstlichen Orange-braun. Außerdem konnte man über die Map hinweg überall fallendes, buntes Laub entdecken und PokéStops sowie Arenen wurden zusätzlich mit geschnitzten Kürbissen dekoriert.

Doch mit dem Start des Events Día de Muertos, dass am 01. November das Halloween-Event ablöste, wurde auch das Spiel optisch wieder normal.

Trainer sind traurig über neues altes Karten-Design

Wie bereits vor dem Halloween-Event ist die Karte in Pokémon GO nun wieder in seinem typischen grün gefärbt. Die PokéStops erstrahlen wieder in ihrem altbekannten blau und auch von den herbstlichen Dekorationen ist im Spiel nichts mehr zu sehen.

Das finden viele Spieler sehr schade und sind traurig über diese grafische Veränderung. So schreibt der reddit-User justforgigsandgags in seinem Beitrag (via reddit.com): „Bin ich der Einzige, der sich ein wenig darüber aufregt, dass sie die Herbstästhetik entfernt haben?“

Und damit scheint der Trainer nicht allein zu sein, denn sein Beitrag bekommt ordentlich Zuspruch. So erhielt dieser bislang (Stand 02.11.22 um 09:30 Uhr) bereits mehr als 3.700 Upvotes. Und auch in den Kommentaren wird schnell klar, dass sich einige das Herbst-Feeling zurückwünschen.

Pokémon Go bringt mit Halloween-Event versehentlich eine Funktion, die einige Spieler dringend gebraucht haben

Trainer fordern: „Es sollte den ganzen Herbst über bleiben“

Die meisten Trainer können nicht verstehen, warum Niantic die Optik der Karte nun zurückgeändert hat, denn immerhin ist es ja noch Herbst und der Look hätte somit optimal zur aktuellen Jahreszeit gepasst. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

DaCheat452: „Ich vermisse es auch. Ich finde, es sollte den ganzen Herbst über bleiben.“

Carl_Shadowsong: „Ich hasse es. Die Herbstkarte war großartig, da sie die gleiche Jahreszeit in meinem Land widerspiegelt. Sie war thematisch und fesselnd. Jetzt sind wir wieder bei der Sommerkarte, während ich in einem Wintermantel zur Arbeit gehe, weil es kalt ist und überall Nebel herrscht. Zumindest sollte man die Spieler entscheiden lassen, welche Ästhetik sie wollen.“

Remarkably-Soft69: „Es war so schön und das Spiel fühlte sich soo einladend an! Ich wollte tatsächlich spielen! Die Animation der fallenden Blätter war aufregend und festlich. Jetzt fühlt es sich fade und eintönig an. Wie die lästige Pflicht, ungewürztes Essen zu essen, das die Oma deines besten Freundes zubereitet hat, als du zu Besuch warst, aber du genießt die Gesellschaft deines Freundes und willst nicht unhöflich sein… Also isst du es trotzdem und sagst Danke Oma/Abuela“

Darstellung nach Regionen: Trainern wie danielspoa sind dabei jedoch anderer Meinung. Er lebt in einer Region, in der es gerade Frühling ist. Das Herbstthema würde dort somit überhaupt nicht zur jetzigen Jahreszeit passen. Aber auch er findet eine neue Grafik muss her und fordert deshalb eine entsprechende Darstellung, die sich an die jeweilige Region anpasst.

So schreibt er in den Kommentaren auf reddit: „Wenn sie es regional machen, könnte das cool sein. Sie haben die Technik, also warum nicht? Ich sage das, weil wir dort, wo ich lebe, im Frühling sind.“

Ob Ninatic sich dieser Kritik annimmt und sich die Trainer bald über neue, zur Jahreszeit passende, Designs der Karte freuen können, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr es, dass die Karte nun wieder wie vorher aussieht? Hat euch die herbstliche Grafik auch besser gefallen? Oder wünscht ihr euch eine ganz andere Optik des Spiels? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im November und welche sich besonders lohnen.