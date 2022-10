In Pokémon GO startet morgen das Event Día de Muertos mit diesen Boni

MeinMMO zeigt euch in einem kurzen Video wichtige Neuerungen von Call of Duty: Modern Warfare 2 mit Gameplay-Szenen.

Um die neuen Events im November ist es noch recht still. Wir rechnen im Laufe des 31. Oktobers damit, dass Niantic die November-Events ankündigt. Hier auf MeinMMO werden wir sie euch in einer Übersicht zeigen, sobald sie bekannt sind.

Wann läuft Día de Muertos 2022? Der Start ist am 1. November um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Event endet dann am Mittwoch, dem 2. November um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das für ein Event? Día de Muertos 2022 wird gefeiert, um verstorbenen Freunden oder Familienmitgliedern zu gedenken. Der Feiertag ist in Mexiko und anderen Teilen Amerikas weit verbreitet und soll auch in Pokémon GO zelebriert werden.

Das erste Event im November 2022 bei Pokémon GO startet in einigen Stunden. Mit Día de Muertos erwarten euch verkleidete Pokémon und Bonbon-Boni.

