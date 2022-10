In Pokémon GO könnt ihr endlich Zorua fangen – So funktionieren die Begegnungen

In Pokémon GO ist Zorua endlich zum Fangen bereit. Dazu auch seine Weiterentwicklung Zoroark. Wir zeigen euch alles zu den Begegnungen und ob es die Zorua als Shiny gibt.

Was ist neu? Seit dem Abend des 28. Oktobers kann man in Pokémon GO endlich Zorua fangen. Eigentlich sollte das Pokémon schon viel früher im Spiel auftauchen. Ein Fehler sorgte dafür aber, dass das Team von Niantic die Spawns deaktivieren musste.

Alles, was ihr zu den Begegnungen des neuen „Ditto“-Pokémon wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Zorua, das „Ditto“-Pokémon, ist da

Das lief schief: Ursprünglich plante das Team von Pokémon, dass Zorua zur Rampenlicht-Stunde mit Shuppet am 25. Oktober erscheinen sollte. Mit einem Überraschungsevent war das Pokémon sogar kurzzeitig im Spiel und erste Trainer in den frühen Zeitzonen konnten sich starke Exemplare sichern.

Allerdings lief das nicht ganz nach Plan ab. Durch einen Fehler erschienen viel zu starke Zorua und Niantic musste eingreifen. Kurzerhand deaktivierten sie das Pokémon wieder und Trainer in den späteren Zeitzonen hatten bei der Rampenlicht-Stunde keine Chance mehr, das Pokémon zu fangen. Jetzt ist das Pokémon inklusive Weiterentwicklung mit drei Tagen Verzögerung doch im Spiel.

So läuft das Fangen ab: Zorua „verkleidet“ sich wie euer Kumpel-Pokémon. Wenn ihr in der Wildnis also das gleiche Pokémon seht, das ihr als Kumpel nutzt, dann könnte sich dahinter Zorua verstecken. Nach dem Fang seht ihr dann auf dem Bildschirm ein „oh“, ähnlich wie bei einer Begegnung mit Ditto.

Das gefangene Pokémon verwandelt sich dann zu Zorua. Im Video von FleeceKing könnt ihr euch die Begegnung mit Zorua ansehen:

Kann man Shiny Zorua fangen? Nein, schillernde Zorua sind noch nicht in Pokémon GO verfügbar. Wenn ihr ein Shiny-Kumpel-Pokémon an eurer Seite habt, dann ist das „verkleidete“ Zorua auf der Map auch schillernd. Daran könnt ihr es leicht erkennen. Im Twitter-Video seht ihr das Shiny Rayquaza, das sich zu Zorua verwandelt.

Wie stark ist es? Laut ersten Berichten von Trainern sind die IV des Zorua nach dem Fangen zufällig gewählt. Es erhält nicht dieselben Kampfwerte wie euer Kumpel. „Ein Freund und ich haben eins am selben Ort gefangen. Level und Fundorte sind dieselben für alle, aber die IVs sind zufällig“, schreibt Trainer Tpabayrays2 auf reddit.

So läuft die Entwicklung zu Zoroark: Mit 50 Zorua-Bonbons könnt ihr Zorua zu Zoroark weiterentwickeln. Gerade jetzt im Halloween-Event ist es einfacher, mit den vielen Bonbon-Boni die benötigten 50 zu sammeln.

So sehen Zorua und Zoroark in Pokémon GO aus

Wie gefallen euch die neuen Begegnungen mit dem „Ditto“-Pokémon? Findet ihr es cool, eure Kumpels auf der Karte zu sehen und habt ihr vielleicht selbst schon eins gefangen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.