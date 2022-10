Pokémon GO: Halloween Teil 2 startet morgen mit neuen Inhalten – Alle Infos

Der zweite Teil des Halloween-Events 2022 in Pokémon GO startet. Wir zeigen euch, was sich im Spiel ändert. Spawns, Raids, Boni, Shinys und Kostüme.

Wann startet es? Teil 2 des Halloween 2022-Events in Pokémon GO beginnt am 27. Oktober um 10:00 Uhr deutscher Zeit.

Wann endet es? Das Event ist bis zum 1. November (Dienstag) um 10:00 Uhr deutscher Zeit aktiv.

In der Übersicht zeigen wir euch, wie sich das Spiel verändert.

Alle Inhalte von Halloween Part 2 in der Übersicht

Neue Pokémon mit Kostümen

Welche sind es? Fünf Pokémon feiern im zweiten Teil des Halloween-Events ihren Release. Das sind:

Vulpix* mit Gruselfest-Kostüm

mit Gruselfest-Kostüm Vulnona mit Gruselfest-Kostüm

mit Gruselfest-Kostüm Gengar* mit Gruselfest-Kostüm (Nur in Raids zu finden)

mit Gruselfest-Kostüm (Nur in Raids zu finden) Irrbis mit Gruselfest-Kostüm

mit Gruselfest-Kostüm Pumpdjinn mit Gruselfest-Kostüm

So sehen die neuen Kostüm-Pokémon aus

Bonbon-Boni

Boni: Die Boni aus Teil 1 bleiben bestehen. Das sind:

Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Doppelte Bonbons für das Ausbrüten von Pokémon

Doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon

Garantierte XL-Bonbons für das Spazierengehen mit eurem Kumpel (nur für Trainer ab Level 31)

Befristete Forschungen

Diese gibt es: Schon seit dem Start von Teil 1 des Events gibt es zwei optionale Befristete Forschungen, die ihr kaufen könnt.

Die Aufgaben der Befristeten Forschungen müssen bis zum 1. November um 10:00 Uhr abgeschlossen werden.

Spezialforschung und Feldforschungen

Die Spezialforschung Geheimnisvolle Masken: Für alle Spieler ist die Spezialforschung zu Halloween 2022 kostenlos verfügbar. Darin werdet ihr mit Makabaja-Begegnungen, Sternenstaub und Items belohnt. Ihr müsst die Forschung bis zum 1. November um 10:00 Uhr abgeholt haben.

Feldforschungen: Für das Abschließen von Feldforschungsaufgaben zum Halloween-Event werdet ihr mit folgenden Pokémon-Begegnungen belohnt:

Pikachu mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Vulpix mit Gruselfest-Kostüm*

Shuppet*

Zwirrlicht*

Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Eier, Wilde Pokémon und Raids

Wo? Pokémon Wildnis Pikachu mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Vulpix mit Gruselfest-Kostüm*

Zubat*

Alpollo

Webarak*

Kramurx*

Traunfugil*

Zobiris*

Shuppet*

Zwirrklop

Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Makabaja*

Golbit

Paragoni

Irrbis mit Gruselfest-Kostüm* 7-km-Eier Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Golbit

eF-eM* Raids Stufe 1: Zobiris*, Felilou, Makabaja*, Galar-Makabaja*, Paragoni

Stufe 3: Gengar mit Gruselfest-Kostüm*, Nachtara, Drifzepeli mit Halloween-Schabernack-Kostüm*, Piondragi

Stufe 5: Giratina (Urform)*

Mega: Mega-Banette (Konter-Guide)* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Besondere Attacke für Giratina

Wann gilt das? Alle Giratina, die ihr in der Zeit vom 20. Oktober um 10:00 Uhr bis zum 1. November um 10:00 Uhr fangt, beherrschen die Event-Attacke.

Das ist die Attacke: Die Attacke nennt sich Schemenkraft. Sie verursacht in Trainerkämpfen 120 Schaden und in Arenakämpfen sowie Raids 140 Schaden.

Avatar-Artikel, Musik und Deko

Für euren Charakter: Seit dem Start des Halloween-Events könnt ihr euch eine unheimliche Pose sichern. Die gab es früher schon, wurde aber überarbeitet. Dazu gibt es im Shop:

Zwirrklop-Kostüm

Zwirrklop-Turban

Zubat-Stirnband

Musik und Deko: Verschiedene Stops im Spiel sind mit Kürbissen geschmückt und auch die Karte selbst hat sich optisch ein bisschen der Gruselstimmung angepasst. Schaltet ihr die Musik ein, dann ertönt die Lavandia-Musik für Pokémon GO.

