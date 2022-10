Pokémon GO: Welche Pokémon ihr jetzt aus den neuen Feldforschungen zu Halloween 2022 bekommt

In Pokémon GO ist Teil 2 des Halloween-Events gestartet. Wir zeigen euch hier die Feldforschungen des Events und welche Pokémon ihr dabei erhaltet.

Was sind das für Forschungen? Zu dem Start von neuen Events wechseln auch die Belohnungen mancher Feldforschungen. Am 27. Oktober startete der zweite Teil des Halloween-2022-Events und dadurch findet ihr in den nächsten Tagen besondere Begegnungen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Event-Quests. So könnt ihr leicht entscheiden, welche ihr nach dem Dreh eines Stops löscht und welche ihr behalten wollt.

Halloween 2022-Feldforschungen und ihre Belohnungen

Diese gibt es:

Fange 5 Pokémon von Typ Geist Belohnung: Begegnung mit Shuppet* oder Zwirrlicht*

Fange 10 Pokémon von Typ Geist Belohnung: Begegnung mit Makabaja*

Fange 25 Pokémon von Typ Geist Belohnung: Begegnung mit Galar-Makabaja*

Gehe 2 Kilometer weit Belohnung: Begegnung mit Pikachu (Halloween-Schabernack-Kostüm)*, Vulpix (Gruselfest-Kostüm)* oder Plinfa (Halloween-Schabernack-Kostüm)*

Gehe 5 Kilometer weit Belohnung: Begegnung mit Paragoni

Drehe 5 PokéStops oder Arenen Belohnung: 20 Mega-Energie für Gengar

Drehe 10 PokéStops oder Arenen Belohnung: 20 Mega-Energie für Absol



So sehen die Pokémon aus: Von der Webseite LeekDuck gibt es eine schöne Übersicht darüber, wie die Pokémon-Belohnungen aussehen.

Wie lange gibt es die Forschungen? Das Event läuft bis zum 1. November um 10:00 Uhr Ortszeit. Bis dahin könnt ihr euch die neuen Feldforschungen an den Stops sichern. Lösen könnt ihr sie, wann immer ihr möchtet.

Pokémon GO: Geheimnisvolle Masken – Spezialforschung zum Halloween-Event

Was hat sich noch verändert? Ihr findet in Pokémon GO jetzt verschiedene neue Kostüm-Pokémon, die ihr auch als Shiny treffen könnt. Sammler können sich also seltene Exemplare sichern. Auch die Bosse, die ihr in den Raids findet, haben sich verändert.

In unserer Übersicht zu Teil 2 des Halloween-2022-Events in Pokémon GO zeigen wir euch alle Details und Inhalte, die nun aktiv sind.