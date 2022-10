Pokémon Go bringt mit Halloween-Event versehentlich eine Funktion, die einige Spieler dringend gebraucht haben

In Pokémon Go ist das Halloween-Event mit jeder Menge Inhalten gestartet. Doch mit einer Änderung hat Niantic unbeabsichtigt einer Spielergruppe geholfen.

Was ist das für ein Event? Halloween 2022 ist vor wenigen Tagen in Pokémon GO gestartet und bringt käufliche und kostenlose Forschungen, neue Mega-Raids mit Banette, veränderte Begegnungen mit Taschenmonstern. Außerdem gibt es besondere Musik und starke Bonbon-Boni.

Das Event lohnt sich daher für alle Spieler, die Pokémon GO spielen. Nun haben ein paar Nutzer auf reddit erklärt, dass mit der Veranstaltung noch eine neue Funktion ins Spiel gekommen ist, die den wenigsten aufgefallen sein dürfte. Denn diese hilft vor allem einer unterschätzten Gruppe innerhalb der aktiven Spieler.

Pokéstops stehen anders aus, das hilft farbenblinden Spielern

Was hat sich genau geändert? Durch Halloween hat Niantic einige starke Anpassungen am Design der Karte vorgenommen. Das Gras ist jetzt weniger grün, es gibt Laubhaufen auf dem Boden, und orangefarbenes Laub fliegt durch die Luft. Zusätzlich soll eine neue Variante von einem Pokémon ins Spiel kommen.

Obendrein haben sich die Poké-Stops geändert. Denn die normalerweise blauen Punkte auf der Karte haben jetzt einen orangen Farbton angenommen und sind mit Kürbissen gekennzeichnet. Doch genau das hilft farbenblinden Spielern, wie jetzt einige auf reddit erklären.

Was ist an der Änderung so gut? So schreibt ein Poster auf reddit: „Ich kann die Stopps sehen! Ein unerwarteter Vorteil der Halloween-Veranstaltung.“

Hier erklärt er in einem ausführlichen Post, dass Pokémon Go für ihn bisher immer sehr anstrengend gewesen sei. Denn er konnte nie erkennen, ob er einen Stop schon erledigt hatte oder nicht. So schreibt er auf reddit.com:

Ich spiele Pokemon Go seit der Veröffentlichung, immer wieder mal. Seit dem ersten Tag muss ich bei jedem Stopp zweimal nachsehen, ob ich es schon gedreht habe oder nicht. Der normale blaue (?)/ lila (?) Farbwechsel macht es mir fast unmöglich, das auf den ersten Blick zu erkennen. Jetzt gibt es orangefarbene Pokestops. Heiliger Toledo-Batman! Ich kann den Unterschied ganz deutlich sehen! Ich hoffe, andere farbenblinde Spieler genießen die einfache Identifizierung genauso wie ich!

Für den Threadstarter hat diese kleine Änderung daher eine große Auswirkung, da er jetzt ohne Probleme die Poké-Stops ablaufen kann und direkt weiß, ob er sie schon einmal dort gewesen ist.

Einige Spieler wundern sich, warum Pokémon Go so wenig Barrierefreiheit bietet

Wie meinen andere Spieler? Auch andere Menschen mit einer Farbschwäche melden sich unter dem Post und erklären, dass ihnen das aktuelle Design von Halloween hilft, solche Stops zu sehen. So schreibt jemand (via reddit.com):

Ein Farbenblinder hier, der Farbwechsel hilft bei den Stopps, ich dachte sogar, ein Farbenblind-Modus wäre cool, aber da ich Shinies mag (auch wenn ich sie nicht auseinanderhalten kann), weiß ich nicht, ob das so eine tolle Idee wäre.

Andere Spieler zeigen sich jedoch irritiert. Denn einige sind verwundert, dass es so eine wichtige Funktion, eine Hilfe für Farbenblinde, bisher noch nicht ins offizielle Spiel geschafft habe und das Spiel nicht bereits von Anfang an für Farbenblinde geeignet sei. So schreibt einer auf reddit:

Eine der grundlegenden Spielmechaniken ist nicht für Farbenblinde geeignet??! Wieso unternimmt Niantic nichts dagegen?

Was denkt ihr? Haltet ihr das für eine sinnvolle „Neuerung“ und Hilfe oder seid ihr froh, wenn Niantic die Spielwelt wieder in ihr altes Farbmuster zurückstellt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

