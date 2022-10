Pokémon GO: Irrer Bug zwingt Niantic, GO Plus zu deaktivieren – Zu viele Legendäre

Nur wenigen Stunden nach dem zweiten Release von Zorua in Pokémon GO muss Niantic schon wieder die Notbremse ziehen. Diesmal bleibt das Pokémon zwar im Spiel, aber ihr könnt eure GO Plus und andere Bluetooth-Geräte erstmal nicht verbinden.

Warum kann man kein GO Plus verbinden? Niantic musste Bluetooth-Geräte wie den Pokéball Plus und das GO Plus deaktivieren. Sie führten zu Problemen, wenn mit ihnen Zorua gefangen wurde.

Das ist jetzt schon das zweite, riesige Problem, das mit dem neuen „Ditto-Pokémon“ Zorua zusammenhängt. Beim ersten geplanten Release wurde das Pokémon nach wenigen Stunden wieder deaktiviert. Seit dem 28. Oktober könnt ihr Zorua in Pokémon GO fangen und nur kurze Zeit später fiel Trainern ein irrer Bug auf.

Giratina in der Superliga – GO Plus und Poke Ball deaktiviert

Das ist der Bug: Kurz nach der Veröffentlichung von Zorua fingen die Trainer viele der neuen Pokémon und teilten ihre Fänge freudig mit der Community. Doch schnell fiel auf, dass auch mit dem zweiten Release von Zorua etwas faul ist.

Spieler fingen mit dem GO Plus und anderen Auto-Catchern, die sich via Bluetooth verbinden, Legendäre Pokémon. Das ist eigentlich kein Problem. Jedoch verwandelten sie sich nicht wie geplant zu Zorua zurück, sondern blieben in der „verkleideten“ Form.

Einem Trainer gelang es durch den Fehler, mit seinem Pokéball Plus ein zweites Victini zu fangen! Quelle: Hcjrd426 auf reddit

Fing man mit einem Bluetooth-Gerät, dann blieb Zorua in der Verwandlung und verwandelte sich nicht zu Zorua zurück. Dadurch erhielt man Pokémon wie Giratina mit sehr wenigen WP-Punkten. So war es möglich, Legendäre Pokémon und auch Mysteriöse Pokémon zu vervielfältigen und in PvP-Turnieren mit 500 oder 1.500 WP einzusetzen. Auch in der Superliga. Eigentlich sollte das gar nicht möglich sein, bestimmte legendäre Pokémon mit so wenig WP zu fangen, dass sie zum Limit der Superliga passen.

Trainer veröffentlichen Videos davon, wie sie mit Giratina in der Superliga antreten. Eines davon binden wir euch mit einem Tweet hier ein:

Dazu gibt es weitere Fehler wie, dass gefangene Zorua nicht mit ihren vollen Lebenspunkten in der Sammlung der Trainer landen.

Außerdem verwandelt sich Giratina bei manchen Trainern einfach gar nicht erst als Kumpel-Pokémon, sondern bleibt in seiner eigentlichen Form.

Eigentlich sollte Zorua schon am Dienstag veröffentlicht werden, doch die Fänge waren viel zu stark:

Niantic musste das zweite Mal einschreiten

So reagiert Niantic: Der zweite Release von Zorua sollte eigentlich ganz anders laufen:

Am 28. Oktober um 22:06 Uhr schrieb der Support von Niantic (via Twitter): „Trainer, wir freuen uns ankündigen zu dürfen, dass die zuvor berichteten Probleme behoben worden sind und Zorua ab jetzt weltweit in der Wildnis erscheint. Wir möchten euch allen für eure Geduld danken“

Am 29. Oktober um 01:04 Uhr, also knapp drei Stunden später, gab es dann das nächste Update. Darin klärte das Team auf, dass es erneut Probleme gibt.

01:04 Uhr: Trainer, wir deaktivieren vorübergehend Bluetooth-Geräte wie den Pokéball Plus und Pokémon GO Plus, da wir ein Problem mit Zorua untersuchen. Wir werden ein Update bereitstellen, sobald diese Funktionalität wiederhergestellt ist. 01:12 Uhr: Bitte beachtet, dass jedes Zorua, das sich als euer Kumpel ausgibt und sich nicht verwandelt hat, nachdem es gefangen wurde, in Zukunft in ein Zorua zurückverwandeln wird. Vielen Dank für euer Verständnis. 01:34 Uhr: Die folgenden Pokémon sind temporär in der Superliga nicht verfügbar: Giratina, Yveltal, Dialga, Palkia, Demeteros, Kyogre, Groudon, Darkrai, Xerneas Quelle: Niantic Support auf Twitter

So nimmt das Chaos rund um den Release von Zorua seinen Lauf. Trainer wissen auch schon Tricks, wie sie die fälschlich gefangenen Pokémon, die sich nicht verwandelten, doch behalten können. Sie senden sie in das Pokémon HOME System. Sie hoffen, dass sich die Pokémon darin dann nicht zurückverwandeln werden.

Habt ihr den Fehler in der Nacht auf den 29. Oktober noch nutzen können oder habt ihr euch nur gewundert, warum das GO Plus nicht funktioniert?