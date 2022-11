In Pokémon GO ist das GO Plus wieder aktiv, aber nicht „richtig“

In Pokémon GO musste vor wenigen Tagen das GO Plus deaktiviert werden. Nun ist das Gadget endlich wieder im Spiel nutzbar, lässt euch aber wohl immer noch nicht alle Monster fangen. Wir von MeinMMO zeigen euch, von welchen Einschränkungen Trainer berichten und wie die Community darauf reagiert.

Warum wurde das GO Plus deaktiviert? Nachdem der erste Versuch zum Release von Zorua im Rahmen der Rampenlicht-Stunde am 25. Oktober 2022 zu Problemen geführt hatte, entschieden sich die Entwickler von Pokémon GO, das neue „Ditto-Pokémon“ am 28. Oktober schließlich erneut zu veröffentlichen.

So erscheint Zorua seitdem immer wieder in Form eures Kumpel-Pokémon in der Wildnis. Doch auch dieser Release verlief nicht fehlerfrei. Trainer, die mithilfe eines GO Plus oder ähnlichen Gadgets im Spiel unterwegs sind und Pokémon fangen, stellten nämlich nach kurzer Zeit fest, dass sie anstelle eines Zorua zahlreiche Exemplare ihres Kumpel-Pokémon fingen.

Dadurch war es diesen Spielern möglich, plötzlich eine Reihe von legendären und mysteriösen Monstern zu ergattern, die vor allem für die GO-Kampfliga interessant waren. Aus diesem Grund musste Niantic einschreiten und deaktivierte vorübergehend die Bluetooth-Geräte. Somit war das Fangen mit Auto-Catchern nicht mehr möglich.

Niantic aktiviert GO Plus & Poké Ball Plus endlich wieder

Nachdem nun einige Tage seit dem Deaktivieren des GO Plus und anderen Fang-Gadgets vergangen sind, soll die Nutzung dieser Geräte nun endlich wieder möglich sein. So zeigt die reddit-Userin laurenlolly in ihrem aktuellen Beitrag, dass sie sich mit dem GO Plus wieder verbinden konnte. Dazu schreibt sie „GO Plus funktioniert wieder – Melbourne Australien“.

Auch andere Trainer bestätigen in den Kommentaren, dass sie das beliebte Gadget endlich wieder nutzen können. Demnach haben einige Spieler auch eine Ingame-Benachrichtigung dazu erhalten und auch auf Twitter bestätigte Niantic mittlerweile selbst, dass die Funktion durch sie wieder aktiviert wurde. Demnach seien die Probleme behoben.

So heißt es im offiziellen Statement: „Trainer, der Fehler im Zusammenhang mit Zoruas Erscheinen wurde jetzt behoben und die Funktionalität von Pokéball Plus und Pokémon GO Plus wurde wiederhergestellt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind. Wir danken euch für eure Geduld.“

Trainer äußern weiterhin Probleme beim Fangen mit dem GO Plus

Was ist das Problem? Auch wenn der Fehler laut Niantic inzwischen behoben ist, scheint das Fangen mit dem GO Plus immer noch nicht richtig zu funktionieren. Nach Aussagen einiger Trainer können nämlich bestimmte Monster nach wie vor nicht damit gefangen werden. Dabei handelt es sich um Exemplare, die dem eigenen Kumpel entsprechen.

Das bedeutet zum einen, dass in den Zeitzonen, in denen das Halloween-Event noch aktiv ist, nach wie vor mithilfe der Auto-Catcher kein Zorua gefangen werden kann, zum anderen kann dies letztlich auch Auswirkungen auf mögliche Begegnungen mit Shinys oder Monstern mit einer IV von 100 % haben, da man sich auch alle anderen Exemplare dieser Art mithilfe der Gadgets nicht sichern kann.

So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

biiigdooog: „Meiner funktioniert, aber er fängt kein Shuppet, was mein aktueller Kumpel ist.

Sonst noch jemand?“

jhochen: „Ich kann bestätigen, dass mein Plus/Gotcha sich mit allen anderen Monstern gut verbindet, aber das als Mew verkleidete Zorua (mein Kumpel) nicht fängt.“

Amazon_UK: „Das klingt tatsächlich irgendwie schrecklich. Mein Kumpel ist Yamask, eines der Monster mit einer niedrigeren Fangrate zu diesem Event. Wenn mein GO Plus sie alle vermeidet, erhalte ich es nur, wenn ich es von Hand fange.“

Während die meisten Spieler sich über diesen Fehler ärgern, sieht der Trainer richfiles darin aber auch etwas Positives (via reddit.com):

„Das könnte tatsächlich ein Segen sein. Denk an jede andere neue Pokemon-Veröffentlichung … Fang ein einziges, und mach es zu deinem Kumpel. Jetzt räumt dein Catcher alle anderen zufälligen Pokemon weg, sodass nur noch das neue Pokemon übrig bleibt, das du mit Beeren fangen kannst, ohne dass die anderen Müll-Spawns deine Karte verstopfen!“

Trainer fordern Verlängerung der Zorua-Spawns

Inzwischen ist das Halloween-Event in den meisten Teilen der Welt bereits zu Ende und wird heute, am 01. November, vom Día de Muertos abgelöst. Da Zorua nur zum zweiten Teil des Halloween-Events exklusiv angekündigt war, versteckt es sich somit nun auch nicht mehr hinter dem Kumpel-Pokémon.

Das sorgt für ordentlich Frust in der Community. Aufgrund der Vielzahl an Problemen rund um den Release des neuen Pokémon fordern einige Trainer nun eine Verlängerung dieses Event-Teils (via twitter.com):

cparrey: „Ja, weil Zorua nicht mehr spawnen kann, tun mir die Spieler leid, die eine Behinderung haben und nicht ohne ein Hilfsgerät spielen können.“

Karan_WZ: „Lasst sie noch ein paar Tage länger auftauchen, auch wenn sie nicht so gut zum Día de los Muertos oder anderen Veranstaltungsthemen passen.“

distortarte: „Ich meine, cool, aber ich habe deswegen Halloween-Aktivitäten verpasst. Ihr habt das Event nicht einmal um einen Tag verlängert, um das nachzuholen.“

Ob Niantic mit Zorua noch einmal in die Verlängerung geht und ob die derzeitigen Probleme zum Fangen des Kumpel-Pokémon zeitnah behoben werden, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zum Release von Zorua? Sollte Niantic das Pokémon noch ein paar Tage länger in den wilden Spawns lassen? Und habt ihr auch Probleme, euer Kumpel-Pokémon mithilfe des GO Plus in der Wildnis zu fangen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im November und welche sich davon lohnen.