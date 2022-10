Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2022 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im November 2022 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind Rampenlicht-Stunden? Jeden Dienstagabend läuft in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde bei Pokémon GO. In der Zeit steht ein Pokémon im Fokus, das nahezu überall in der Wildnis spawnt. Zum Beginn eines Monats kündigen die Entwickler an, welche Pokémon in den nächsten Wochen im Mittelpunkt der Events stehen.

All diese Events werden typischerweise von Boni begleitet, die euch mehr Sternenstaub, Bonbons oder EP bringen. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Pokémon mit welchen Boni bei den Rampenlicht-Stunden im November 2022 angekündigt wurden.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im November 2022

Das sind die Termine: Im November erwarten euch fünf Rampenlicht-Stunden. Bei diesen werden folgende Pokémon und Boni im Fokus stehen:

Datum Pokémon und Boni 1. November Zwirrlicht mit Cempasúchitl-Krone*

und Fang-Sternenstaub 8. November Glibunkel* und Fang-EP 15. November Porygon* und Fang-Bonbons 22. November Lilminip und Verschick-Bonbons 29. November Hoothoot* und Entwicklungs-EP Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Nachfolgend gehen wir auf die einzelnen Pokémon und ihre Boni ein und zeigen euch, ob sich der Termin lohnt.

Rampenlicht-Stunde am 1. November

Welches Pokémon? Bei der ersten Rampenlicht-Stunde im November trefft ihr das Pokémon Zwirrlicht mit einer Cempasúchitl-Krone. Die trägt es passend zum Día de Muertos-Event, das auch am 1. November startet. Zwirrlicht gehört zum Typ Geist und stammt aus der dritten Spielgeneration. Es kann sich zu Zwirrklop und Zwirrfinst entwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Zwirrlicht und seine Entwicklungen sind als Angreifer nicht sonderlich stark. Zwirrklop und Zwirrfinst übernehmen Nischenrollen in PvP-Kämpfen und können da eine gute Wahl sein. Doch es gibt einige Alternativen, die stärker sind.

Der Sternenstaub-Bonus sollte sich aber für jeden Trainer lohnen.

Kann man Shiny Zwirrlicht fangen? Ja, ihr könnt schillernde Zwirrlicht mit der Cempasúchitl-Krone fangen.

Rampenlicht-Stunde am 8. November

Welches Pokémon? Während der zweiten Rampenlicht-Stunde im November 2022 trefft ihr auf Glibunkel. Es gehört zu den Typen Kampf und Gift und stammt aus der vierten Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Toxiquak.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Glibunkel selbst ist nicht sonderlich stark. Dafür spielt seine Weiterentwicklung Toxiquak im oberen Mittelfeld bei den Raid-Angreifern mit. Auch im PvP, in der Super- und der Hyperliga, hat Toxiquak ganz gute Karten.

Die Erfahrungspunkte helfen auch außerdem auf dem Weg von 41 auf 50.

Kann man Shiny Glibunkel fangen? Ja, Shiny Glibunkel ist in Pokémon GO fangbar.

Rampenlicht-Stunde am 15. November

Welches Pokémon? Die dritte Rampenlicht-Stunde im November beschert euch viele Begegnungen mit Porygon. Es stammt aus der ersten Spielgeneration und gehört zum Typ Normal. Seine Weiterentwicklungen sind Porygon2 und Porygon-Z.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Porygon selbst ist als Angreifer nicht stark. Porygon2 und Porygon-Z könnt ihr in den meisten Szenarios auch ignorieren. Der Bonbon-Bonus kann spannend sein, wenn ihr zu der Zeit der Rampenlicht-Stunde Raids absolviert und euch dann die doppelten Bonbons für eure Raid-Fänge sichert.

Kann man Shiny Porygon fangen? Ja, schillernde Pokémon sind in Pokémon GO aktiv und können gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 22. November

Welches Pokémon? Bei der vierten Rampenlicht-Stunde im November steht das Pokémon Lilminip im Fokus. Es gehört zum Typ Pflanze und stammt aus der 5. Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Dressella.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Weder Lilminip noch Dressella sind als Angreifer für euch interessant. Nutzt die Rampenlicht-Stunde, um eure Pokémon-Sammlung aufzuräumen und dafür viele Bonbons zu erhalten.

Kann man Shiny Lilminip fangen? Nein. Die schillernde Version von Lilminip ist noch nicht in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 29. November

Welches Pokémon? Die fünfte Rampenlicht-Stunde im November bringt euch Begegnungen mit Hoothoot. Das Pokémon aus der zweiten Spielgeneration gehört zu den Typen Normal und Flug. Es kann sich zu Noctuh weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Hoothoot ist als Angreifer nicht besonders spannend. Noctuh hat in der Superliga oft gute Chancen und kann in der Hyperliga auch im Mittelfeld punkten, hat bei Raids aber keine wichtigen Einsätze.

Kann man Shiny Hoothoot fangen? Ja, schillernde Hoothoot sind in Pokémon GO verfügbar und können von euch gefangen werden.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Rampenlicht-Stunden im November 2022? Findet ihr, dass Niantic diesmal eine gute Auswahl mit starken Boni getroffen hat? Schreibt uns eure Meinungen und Wünsche zu den Events doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.