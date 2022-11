Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Kronen-Zwirrlicht und Sternenstaub

In Pokémon GO läuft heute, am 1. November, die Rampenlicht-Stunde mit Zwirrlicht. Das trägt dabei eine Verkleidung. Dazu gibt es mehr Sternenstaub. Wir zeigen euch alles zum Start, Shinys und Spawns.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht dann eine Stunde lang ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus. Die Auswahl ändert sich jede Woche.

Heute trefft ihr auf verkleidete Zwirrlicht. Denn zeitgleich läuft das Día de Muertos 2022-Event, das für besondere Kostüme sorgt. Dazu erhaltet ihr mehr Sternenstaub. In der Übersicht zeigen wir euch alles Wichtige zum heutigen Event.

Rampenlicht-Stunde am 1. November – Start, Boni, Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer startet das Event um 18:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann für etwa eine Stunde aktiv und endet gegen 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis wird es von Zwirrlicht nur so wimmeln. Nahezu überall wird das Pokémon erscheinen. Wenn ihr dazu einen Rauch aktiviert, wird dieser auch vermehrt Zwirrlicht anlocken. Bedenkt, dass Rauch und Lockmodule wegen des Día de Muertos-Events 90 Minuten aktiv bleiben.

Dazu gibt es einen Staub-Bonus. Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Alle weiteren Rampenlicht-Stunden für diesen Monat zeigen wir euch in der Übersicht:

Gibt es Shiny Zwirrlicht? Ja, ihr könnt Shiny Zwirrlicht in Pokémon GO fangen. Heute trägt es außerdem die Cempasúchitl-Krone und kann auch damit als Shiny gefangen werden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wenn ihr auf der Suche nach starken Angreifern seid, dann ist die Rampenlicht-Stunde heute nicht ideal. Zwirrklop und Zwirrfinst finden vereinzelt Einsätze im PvP und können da, situationsabhängig, gut performen. Aber sie sind schon sehr speziell.

Vor allem lohnt sich das Event heute, um euren Vorrat an Sternenstaub zu füllen. Die Ressource benötigt ihr immer wieder und es lohnt sich, die Gelegenheiten zu nutzen, extra viel zu verdienen.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.