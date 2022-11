Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Glibunkel und mehr EP

In Pokémon GO startet heute, am 8. November, die Rampenlicht-Stunde mit Glibunkel. Dazu gibt es einen EP-Bonus. Alles zu Shiny, Boni und den Zeiten in der Übersicht.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Zum Anfang des Monats legen die Entwickler von Niantic fest, welche Pokémon zu den Events in den Fokus rücken. Für eine Stunde gibt es dann haufenweise Spawns von ihnen.

Begleitet wird das Ganze dann von einem Bonus, der diese Events noch mehr verbessern soll. Heute trefft ihr Glibunkel und erhaltet mehr EP. In der Übersicht zeigen wir euch alle Details und, ob sich die Rampenlicht-Stunde heute lohnt.

Rampenlicht-Stunde am 8. November – Start, Boni, Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr geht das Event für euch los. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr, ist dann wieder Ende.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Glibunkel stoßen. Wenn ihr dazu noch einen Rauch aktiviert, wird dieser auch vornehmlich das Event-Pokémon anlocken.

Dazu gibt es die doppelten Erfahrungspunkte (EP) für das Fangen von Pokémon. Nutzt die Zeit also für viele Fänge, wenn ihr noch EP braucht. Trainer auf dem Weg von 41 auf 50 könnten das Event gut nutzen.

Alle weiteren Rampenlicht-Stunden für diesen Monat zeigen wir euch in der Übersicht:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2022 und ihre Boni

Gibt es Shiny Glibunkel? Ja, ihr könnt schillernde Glibunkel in Pokémon GO fangen. Mit viel Glück begegnet ihr ihnen auch während der Rampenlicht-Stunde.

Glibunkel und seine Weiterentwicklung Toxiquak in der normalen Form und als Shiny

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Glibunkel selbst ist nicht sonderlich stark. Seine Weiterentwicklung Toxiquak hingegen kann als Raid-Angreifer im oberen Mittelfeld punkten und findet seine Nischen.

Auch in der Superliga und Hyperliga hat Toxiquak als Kämpfer gute Karten. Der EP-Bonus ist zwar nicht der spannendste, aber kann vielen Trainer auf dem Weg zu Stufe 50 gut helfen.