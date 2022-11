Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Porygon und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 15. November, die Rampenlicht-Stunde mit Porygon. Wir zeigen euch alles zu den Boni, Shinys und Zeiten des kurzen Events.

Was ist das für ein Event? An jedem Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde. Während des 60-minütigen Events steht ein ausgewähltes Pokémon im Fokus und wird von einem Bonus begleitet. Zu Beginn eines Monats verrät Niantic in der Regel, welche Pokémon und Boni in den folgenden Wochen bei den Events aktiv sind.

Heute trefft ihr auf Porygon aus der ersten Spielgeneration und erhaltet dazu mehr Bonbons. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Details und erklären, ob sich das Event heute lohnt.

Rampenlicht-Stunde am 15. November – Start, Boni, Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt beginnt das Event um 18:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Porygon. Wenn ihr einen Rauch aktiviert, lockt dieser auch vermehrt das Event-Pokémon an.

Dazu gibt es die doppelte Menge an Bonbons für das Fangen von Pokémon. Bedenkt, dass das nicht nur für Event-Pokémon zählt.

Alle weiteren Rampenlicht-Stunden für diesen Monat zeigen wir euch in der Übersicht:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2022 und ihre Boni

Gibt es Shiny Porygon? Ja, ihr könnt Shiny Porygon in Pokémon GO fangen. Wie es aussieht, seht ihr auf folgender Grafik:

Links die normale Version von Porygon, rechts das Shiny

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Porygon und seine Weiterentwicklungen Porygon2 und Porygon-Z sind in den meisten Fällen nicht sonderlich stark. Wer auf einen tollen Angreifer hofft, wird heute also nicht fündig.

Der Bonbon-Bonus hingegen kann sich für euch lohnen. Wenn ihr während der Rampenlicht-Stunde Raids absolviert, dann erhaltet ihr für die Fänge auch die doppelten Bonbons. Das könnte für einige Trainer interessant sein, die mit den aktuellen Raids liebäugeln.