Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Lilminip und Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 22. November, die Rampenlicht-Stunde mit Lilminip. Wir zeigen euch hier alles zu den Boni, Shinys und Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Dienstagabend ist in Pokémon GO der feste Termin für Rampenlicht-Stunden. Am Anfang eines Monats verkündet Niantic, welche Pokémon bei diesen Stunden im Fokus stehen werden. Für 60 Minuten findet ihr sie zu den Terminen dann besonders häufig in der Wildnis. Dazu gibt es dann einen Bonus.

Heute steht Lilminip im Fokus und wird von einem Bonbon-Bonus begleitet. Wir zeigen euch in unserer Übersicht alle Details und erklären, für wen sich das Event heute lohnt.

Rampenlicht-Stunde am 22. November – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Wie ihr das von diesen Events kennt, beginnt auch heute die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Lilminip. Wer will, kann einen Rauch aktivieren und damit noch mehr Pokémon dieser Art anlocken.

Begleitet wird das Event von einem Bonus. Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Eine weitere Rampenlicht-Stunde erwartet euch nach Lilminip noch im November:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2022 und ihre Boni

Gibt es Shiny Lilminip? Nein, die schillernde Version von Lilminip ist bisher noch nicht in Pokémon GO freigeschaltet. Ihr könnt sie heute beim Event nicht fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Weder Lilminip noch dessen Weiterentwicklung Dressella sind als Angreifer im Spiel interessant. Es empfiehlt sich, die Rampenlicht-Stunde zu nutzen, um eure Sammlung aufzuräumen. Denn beim Verschicken von Pokémon erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons wie sonst.