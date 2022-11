Pokémon GO veranstaltet geheimnisvolles Ultrabestien-Event am Wochenende

Erste Teaser von Pokémon GO und ein neuer Countdown sind aufgetaucht. Am 27. November soll etwas in Zusammenhang mit Ultrabestien passieren. Wir zeigen euch alle bekannten Infos.

Was wird das für ein Event? Das ist noch unklar. Was wir wissen, ist, dass es sich um Ultrabestien drehen soll. In Pokémon GO könnt ihr gerade gegen die neue Ultrabestie Schlingking kämpfen. Ab dem 23. November rückt die Ultrabestie Anego dann in den Fokus. Doch schon am 27. November soll etwas Weiteres passieren.

Trainer finden Poster, die zu einem Countdown leiten. Dazu gibt es ein kryptisches Video von Pokémon GO.

Ein neuer Countdown für Pokémon GO

Das wurde gefunden: Auf reddit berichten Trainer davon, Poster mit Ultrabestien gefunden zu haben. Darauf ist ein QR-Code abgedruckt, der zu einer Countdown-Webseite führt. Die Zeit läuft um 15:00 Uhr heute, am 21. November, ab. Trainer vermuten, dass es dann weitere Infos zu dem bevorstehenden Event geben wird.

Wie das Werbeposter für die Ultrabestien aussieht, zeigt Trainer Casually-Calico auf reddit:

Spieler vermuten in den Kommentaren, dass es sich bei dem Termin möglicherweise um einen Raid-Tag mit den Ultrabestien handeln könnte. „Vermutlich alle Ultrabestien, die bisher in Pokémon GO existieren, an einem Raid-Tag“, schreibt kryspyboiz.

Auf dem Poster sind zwei Termine zu erkennen:

26. November in Los Angeles

27. November weltweit

Video spricht von einer Ultrabestie-Ankunft

Das zeigt das Video: Auf Twitter zeigt der offizielle Account von Pokémon GO ein kurzes Teaser-Video. Dort sieht man verzerrte Grafiken und Testbilder und „#UltraBeastArrival“.

Das Team schreibt dazu: „Ultra-Bestien-Alarm. Neue Informationen deuten darauf hin, dass eine beispiellose Welle an Ultrabestien am 27. November ankommt. Bleibt aufmerksam. Seid vorbereitet.“

In einem jüngeren Tweet fragt das Team die Trainer: Wir sind nur noch eine Woche von einer Ultrabestie-Ankunft entfernt. Glaubt ihr, ihr seid vorbereitet?

Diese Informationen passen auch zu Teasern, die verschiedene Partner von Pokémon GO in den letzten Tagen zeigten. Bereits am 15. November veröffentlichten Accounts wie der von Pokémon GO Hub die Daten „26. November“ und „27. November“ und rieten, dass man sich vorbereiten solle.

Dass am 27. November von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein Event laufen wird, verriet Niantic schon vor einigen Tagen in der Übersicht zu den November-Events.

Sobald es neue Infos zu dem Event gibt, werdet ihr hier auf MeinMMO darüber lesen. Macht euch also auf neue Informationen bereit, wenn der Countdown heute abläuft und schaut bei uns vorbei.