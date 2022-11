Pokémon GO: Neues Event Ultrabestien-Ankunft enthüllt – Alle Inhalte und Boni

Am Sonntag startet in Pokémon GO das Event Ultrabestien-Ankunft: Weltweit. Wir zeigen euch alle Inhalte, Pokémon und Boni.

Was ist das für ein Event? Bei dem Event gibt es ein paar Stunden lang am Sonntag besondere Boni und Bosse. In den Tagen vor dem Event könnt ihr darauf hinarbeiten und besondere Boni für Sonntag freispielen.

Wir zeigen euch hier alle Details zum Ultrabestien-Ankunft-Event, das am Sonntag läuft.

Ultrabestien-Ankunft Eventübersicht

Wann geht es los? Das Event läuft am Sonntag weltweit. Am Samstag ist es für Spieler in Los Angeles und London aktiv. Es startet am 27. November weltweit um 11:00 Uhr Ortszeit für euch und ist dann bis 17:00 Uhr aktiv.

Welche Ultrabestien erscheinen? Die Spawns sind je nach Region anders:

Amerika: Anego, Masskito und Schlingking

Asien-Pazifik: Anego, Voltriant und Schlingking

Europa: Anego, Schabelle und Schlingking

Nordhalbkugel: Katagami

Südhalbkugel: Kaguron

Befristete Forschung: Passend zum Event wird es für euch eine befristete Forschung geben, die sich um die Raidkämpfe drehen wird. Die Inhalte könnt ihr dann am Sonntag hier auf MeinMMO finden.

Außerdem könnt ihr für den Abschluss von Event-Forschungsaufgaben folgenden Pokémon begegnen:

Anego

Masskito

Schabelle

Voltriant

Schlingking

Kaguron

Katagami

Pokémon, denen ihr durch spezielle Event-Feldforschungen begegnet

Event-Boni: Während des Events sind folgende Boni aktiv:

1,25-mal mehr EP für gewonnene Raid-Kämpfe gegen Ultrabestien

Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raids vor Ort

Bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe von Arenen während des Events und bis zu 2 Stunden danach

Doch ihr könnt die Boni noch steigern, müsst allerdings Teamwork beweisen. Arbeitet von Montag (21. November) bis Samstag (26. November) weltweit zusammen, um weitere Boni freizuschalten.

50.000 Trainer per Empfehlung eingeladen: Alle Trainer können sich im Shop ein Bundle mit einem Lockmodul abholen.

100.000 Trainer per Empfehlung eingeladen: Während des Events „Ultrabestien-Ankunft: Weltweit“ können alle Trainer Ultrabälle verwenden, um Ultrabestien zu fangen.

Wie lädt man Freunde per Empfehlung ein?

– Ruft im Spiel durch einen Tipp auf euer Profilbild eure Profil-Seite auf

– Tippt nun oben auf die Registerkarte Freunde

– Wählt jetzt „Empfehlen“

– Hier könnt ihr den Code nun direkt in anderen Apps „teilen“ oder kopiert ihn in die Zwischenablage, um ihn zu verschicken



Niantic erklärt: „Du kannst nur Freunde einladen, die noch kein Konto für das Spiel besitzen oder seit 90 Tagen inaktiv sind. Damit ihr Empfehlungsboni erhalten könnt, muss der Empfehlungscode innerhalb von 72 Stunden nach der Erstellung oder Anmeldung beim Konto eingelöst werden.“

Weitere Gruppen-Boni: Gewinnt ihr einen Raid-Kampf gegen eine Ultrabestie, erscheinen folgende Pokémon für eine kurze Zeit im Umkreis der Arena, an der der Raid stattfand:

Maschock

Sichlor*

Magmar*

Schluppuck

Absol*

Picochilla*

Quabbel

Dedennne

Bei Picochilla ist unter diesen Umständen die Chance auf ein Shiny erhöht

Dieses Raid-Wochenende hatte Niantic in den letzten Tagen mit Teasern groß angekündigt. Erst zeigten die Partner des Spiels kryptische Hinweise auf den 26. und 27. November. Anschließend startete das Team der Pokémon-GO-Entwickler einen Countdown und kündigte speziell den 27. November für ein weltweites Event an.

Am 21. November wurden dann endlich die Details des Events bekanntgegeben.