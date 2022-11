Pokémon GO: Astralfinsternis startet Mittwoch, bringt neue Pokémon Solgaleo und Lunala

Der Release von Solgaleo und Lunala in Pokémon GO steht an. Ab dem Astralfinsternis-Event könnt ihr sie entwickeln. Wir zeigen euch alle Inhalte des Events.

Was ist das für ein Event? Beim Event zur Astralfinsternis stehen die Sterne im Vordergrund. Endlich könnt ihr Cosmovum entwickeln und es gibt weitere Boni für euch.

In der Übersicht zeigen wir euch alles, was ihr zum neuen Event wissen müsst.

Astral-Finsternis – Start, Inhalte, Boni, Shinys

Wann ist Start? Das Event beginnt am Mittwoch, dem 23. November, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Montag, dem 28. November um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Neue Pokémon: Zum ersten Mal könnt ihr das Sonnenkreis-Pokémon Solgaleo und das Mondscheiben-Pokémon Lunala erhalten.

Entwickelt ihr Cosmovum tagsüber, erhaltet ihr Solgaleo

Entwickelt ihr Cosmovum nachts, erhaltet ihr Lunala

Die Entwicklung kostet jeweils 100 Cosmog-Bonbons

So entwickelt ihr Cosmog in Pokémon GO

Hier seht ihr Cosmovum, Solgaleo und Lunala (von links nach rechts)

Spezialforschung: Die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ wird mit dem Event fortgeführt und erhält weitere Kapitel. Hier auf MeinMMO zeigen wir euch dann alle Inhalte.

Ultrabestien-Ankunft: Am 27. November (Sonntag) erwartet euch das Spezial-Event Ultrabestien-Ankunft. Alle Details zu dem Raid-Event haben wir für euch zusammengefasst.

Wilde Pokémon: In der Wildnis erscheinen folgende Pokémon häufiger: Alola-Rattfratz*, Alola-Sandan*, Piepi*, Alola-Vulpix*, Sterndu*, Hoothoot*, Sonnkern*, Lunastein*, Sonnfel*, Somniam*, Waumboll*, Lilminip, Mangunior* (Pokémon, die mit einem Stern * markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen)

Bei besonderen Feldforschungen könnt ihr Sterndu* begegnen.

Besonderer Himmel: Während der Astralfinsternis könnt ihr zum ersten Mal in dieser Jahreszeit den Nebula-Himmel im Spiel entdecken.

Raids: In den Raids trefft ihr während der Astralfinsternis folgende Pokémon:

Schwierigkeit Bosse 1 Driftlon*

Quabbel (pink und blau)

Iscalar*

Wuffels* 3 Tentoxa

Shardrago*

Hisui-Washakwil* 5 Anego Mega Mega-Hundemon*

Sammler-Herausforderung: Als besonderen Anreiz wird es beim Event Sammler-Herausforderungen geben. Für das Lösen erhaltet ihr Sternenstaub!

Avatar-Artikel: Wer seinen Avatar passend zu dem Release von Solgaleo und Lunala stylen will, der bekommt mit neuer Kleidung die Gelegenheit dafür. Während des Events und auch im Anschluss findet ihr im Shop:

Lunala-Flügel

Solgaleo-Maske

Lunala-Hose

Solgaleo-Schuhe

Galaxie-Socken

Im Vorschaubild könnt ihr euch ansehen, wie eure Charaktere damit aussehen können:

Mit der Ultrabestien-Ankunft am Sonntag wartet also ein zusätzliches Mini-Event während des Astral-Events auf euch. So könnten die nächsten Tage wieder richtig spannend werden. Gerade die Sammler-Herausforderung mit den Sternenstaub-Belohnungen klingt, als könnte man dabei gut profitieren.

Wer sich für diese Events nicht begeistern kann, der freut sich vielleicht mehr auf die nächsten C-Days. Die Termine für die Community Days im Dezember, Januar und Februar sind jetzt bekannt.