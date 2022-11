Pokémon GO: Sammler-Herausforderung und Raids beim Astralfinsternis-Event

Mit dem Astralfinsternis-Event in Pokémon GO gibt es für euch neue Sammler-Aufgaben und andere Raidbosse. Wir zeigen euch hier die Details.

Was ändert sich? Für die Trainer von Pokémon GO läuft jetzt für ein paar Tage das Astralfinsternis-Event. Vom 23. November um 10:00 Uhr bis zum 28. November um 20:00 Uhr Ortszeit könnt ihr die Boni nutzen, besondere Aufgaben erledigen und spannende Pokémon treffen.

Hier in der Übersicht zeigen wir euch die Sammler-Herausforderung und die Raids, die das Event mitbringt.

Astralfinsternis Sonnenherausforderung und Mondherausforderung

Was sind das für Aufgaben? Während des Events könnt ihr zwei Sammler-Herausforderungen abschließen. Eine dreht sich um das Thema Sonne, die andere um das Thema Mond. Für das Abschließen der Aufgaben werdet ihr zum Schluss mit Sternenstaub belohnt.

Sonnenherausforderung: Fangt folgende Pokémon:

Sonnfel

Mangunior

Sonnkern

Waumboll

Lilminip

Alola-Vulpix

Als Belohnung erhaltet ihr 3.000 Sternenstaub.

Mondherausforderung: Fangt folgende Pokémon:

Lunastein

Alola-Rattfratz

Hoothoot

Piepi

Somniam

Alola-Sandan

Als Belohnung erwarten euch auch hier 3.000 Sternenstaub.

Raids beim Astralfinsternis-Event

Diese Raidbosse findet ihr: Auf den verschiedenen Schwierigkeitsstufen der Raidkämpfe von Pokémon GO trefft ihr neue Bosse. Das sind:

Stufe 1: Driftlon, Quabbel (pink und blau), Iscalar und Wuffels

Stufe 3: Tentoxa, Shardrago und Hisui-Washakwil

Stufe 5: Anego

Mega-Raids: Mega-Hundemon

Besonderheit am Sonntag: Kurz vor dem Ende des Astralfinsternis-Events wird sich noch etwas bei den Raids ändern. Denn am Sonntag steht die Ultrabestien-Ankunft: Weltweit an. Die ruft einige der Ultrabestien als Bosse zurück auf die Arenen.

Damit ihr darauf bestens vorbereitet seid, haben wir hier die Konter-Guides für euch zusammengefasst:

In den Raids wird sich in den nächsten Tagen also einiges für euch verändern. Das Event zur Astralfinsternis stellt euch vor Sammler-Aufgaben, die während der Dauer des Events leicht zu erledigen sein sollten. Ein besonderes Highlight ist außerdem, dass ihr nun endlich Cosmovum weiterentwickeln könnt.

Ob ihr Solgaleo oder Lunala entwickeln sollt, zeigen wir euch hier.