Pokémon GO: Mega-Hundemon Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Mega-Hundemon in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Hundemon in Raids besiegen.

Was ist Mega-Hundemon für ein Pokémon? Hundemon stammt aus der zweiten Spielgeneration von Pokémon und gehört zu den Typen Unlicht und Feuer. Es ist die Weiterentwicklung von Hunduster. In Pokémon GO könnt ihr es als Mega-Entwicklung in Raids antreffen, bekämpfen und fangen.

Wann kommt Mega-Hundemon? Ihr findet das Pokémon in der Zeit vom 11. September 2026 bis zum 15. September 2026 in Mega-Raids und könnt es herausfordern.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Hundemon und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Update vom 11. September 2026: Wir haben den Artikel für euch aktualisiert.

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Mega-Hundemon im Raid besiegen mit diesen Kontern

Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+ Mega-Lohgock mit Konter und Aurasphäre Mega-Quajutsu mit Wasser-Shuriken und Surfer+ Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Proto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Mega-Legios mit Konter und Durchbruch+ Crypto-Lohgock mit Konter und Aurasphäre Mega-Galagladi mit Fußkick und Sanctoklinge Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Mega-Sumpex mit Lehmschuss und Aquahaubitze Mega-Starmie mit Aquaknarre und Aquadurchstoß+ Mega-Mewtu Y mit Konter und Fokusstoß Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Mega-Diancie mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Latios mit Feuerodem und Aurasphäre Crypto-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte

Schwächen von Mega-Hundemon: Das Pokémon gehört zu den Typen Unlicht und Feuer und hat Schwächen gegen Kampf, Boden, Gestein und Wasser. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Hundemon zu besiegen.

Gibt es Shiny-Hundemon? Ihr könnt Hundemon in Pokémon GO finden und fangen. Mit etwas Glück findet ihr das Shiny direkt nach einem Raid. Löst ihr bei einem Shiny-Hundemon die Mega-Entwicklung aus, so erhaltet ihr auch die Shiny-Variante von Mega-Hundemon.

Hunduster, Hundemon und Mega-Hundemon in der normalen und der Shiny-Version

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt, diese auf einem recht hohen Level sind und ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr Mega-Hundemon bereits alleine besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.

Stellt ihr eure Raid-Teams bereits vorab zusammen, dann könnt ihr beim Beitritt in die jede einzelne Raid-Lobby etwas Zeit sparen, da ihr eure Pokémon hier nicht mehr auswählen müsst. Wie genau ihr das realisieren könnt, erklären wir euch in unseren Tipps zum Organisieren von Raid-Teams.