Last Epoch meldet sich mit einem Paukenschlag zurück, will mit neuer Season die Lücke zwischen Diablo 4 und dem Release von Path of Exile 2 füllen

Last Epoch, Konkurrent von Diablo 4, hat seine neue Season 5 vorgestellt. Damit kommen jede Menge neue Inhalte, darunter ein knallharter Boss, in das Action-RPG.

Um das Action-RPG Last Epoch war es in den vergangenen Monaten vergleichsweise ruhig. Es wurden keine größeren Updates vorgestellt und die Entwickler arbeiteten im Hintergrund an der nächsten Season.

Nun hat man die Season 5 nicht nur vorgestellt, sondern auch gleich einen Release genannt: Season 5: „Rage of the Frostborn“ erscheint offiziell am 1. Oktober 2026. Das dürfte ausgehungerten Action-Fans genug Gelegenheit bieten, die Zeit bis zum Release von Path of Exile 2 zu füllen.

Ein neues Update hat Last Epoch auch dringend nötig, denn die Spielerzahlen sind rapide gefallen. Aktuell spielen am Tag laut SteamDB etwa 1.000 Personen auf Steam das Action-RPG. Das ist weit von den Spitzenzeiten zum Release entfernt, wo man sogar Diablo 4 Konkurrenz gemacht hat.

Video starten Last Epoch zeigt den Trailer für Season Shattered Omens, der Fans direkt an Path of Exile erinnert Autoplay

Neue Season mit neuem Boss, neuen Mechaniken und Loot

Worum dreht sich die Season 5? Erst einmal gibt es eine neue Mechanik, die für die gesamte Season gilt: „Rage of Morditas.“

Mit speziellen „gefrorenne Blutkristallen“ startet ihr das Event und müsst dann so schnell wie möglich Gegner töten. Damit füllt ihr eine Leiste. Das gibt verschiedene Buffs und sogenannte Blutwut-Ladungen, mit denen ihr die finalen Belohnungen verbessern könnt, die ihr am Ende des Kampfes erhalten könnt.

Am Ende könnt ihr dann mit den Ladungen ein „blutiges Ritual“ durchführen und eine der Belohnungen entfernen. Der Vorteil davon ist, dass ihr damit den Belohnungs-Pool entschlackt und am Ende wirklich nur noch die Dinge bekommt, die ihr wirklich haben wollt. So könnt ihr etwa Äxte aus dem Lootpool schmeißen, die ihr in eurem Build eh nicht nutzt.

Außerdem erhalten die neu generierten Gegenstände „Blutschmiedepotenzial“, wodurch sie beim Herstellen eine höhere Chance auf einen kritischen Erfolg haben.

Zusätzlich gibt es ein „gefrorenes Ritual“, das einen bestimmten Gegenstandstyp festlegt, um sicherzustellen, dass die nächste Reihe von Belohnungen dem gleichen Typus angehören. Zudem sind die Affixe so gewichtet, dass sie ähnlich ausfallen.

Was gibt es sonst noch? Schließt ihr das Event oft genug ab, dann füllt sich ein Balken. Ist dieser voll, dann schaltet ihr den neuen Boss der Sesaon frei: Morditas, „God of Bloodshed.“ Dieser soll aber besonders schwer sein.

Daneben gibt es noch weitere Verbesserungen, etwa an der Handelsgilde, und ein paar neue legendäre Items, die auf den ersten Blick richtig mächtig wirken.

Mit der neuen Season 15 hat Blizzard neuen Content zu Diablo 4 gebracht. Denn ihr könnt nun Bosse aus früheren Diablo-Teilen bekämpfen. Die Jubiläums-Feier kommt so gut an, dass Spieler sie dauerhaft behalten wollen. Mehr dazu auf MeinMMO: Diablo ist endlich in Diablo 4 und Spieler wollen, dass er bleibt