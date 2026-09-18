Sony kann es wohl nicht lassen und spielt scheinbar schon wieder mit dem Zugang zu Helldivers 2

In einigen Regionen sind zwei von Sonys wichtigsten Spielen gerade aus Steam verschwunden und können nicht mehr gekauft werden. Über die Gründe hält sich Sony bedeckt, dabei ist Helldivers 2 betroffen – ein Game, dass früher schon unter Sonys Reglementierungen leiden musste.

Welche Games sind aus Steam verschwunden? Zwei Spiele von Sony sind wohl unter anderem im Vereinigten Königreich (United Kingdom) aus dem Steam-Store verschwunden: Helldivers 2 und Horizon Forbidden West. Die Games wurden scheinbar diese Woche ge-delisted.

Was sagt Sony dazu? Sony nannte bis zum Zeitpunkt dieser News keine Gründe für das Verschwinden der Spiele. Gegenüber GamesRadar gab die Firma an, es gäbe aktuell Probleme und man arbeite zusammen mit Valve an einer konkreten Lösung:

Wir wissen von einem Problem, dass die Verfügbarkeit ausgewählter Title auf Steam im Vereinigten Königreich betrifft. Wir arbeiten mit Valve zusammen, um das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Nach den zuletzt vielen Endkonsumenten gegenüber unerfreulichen Entscheidungen von Sony lässt das den ein oder anderen Spieler aktuell die Augenbrauen heben. Besonders nachdem Helldivers 2 bereits kurz nach dessen Release mit Zugangsproblemen wegen Sony zu kämpfen hatte.

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Helldivers 2, Sony und das PSN-Debakel

Was war damals mit Helldivers 2? Im Mai 2024 wurde bekannt, dass für Helldivers 2 ab sofort ein PSN-Account verpflichtend nötig sei, um das Game (auch via Steam) zu zocken. Um weiterhin Zugang zum Spiel zu haben, sollten die Gamer ihren Steam-Account mit einem PlayStation Network -Account (PSN) verknüpfen. Dies sollte Pflicht sein.

Als Gründe nannte das Entwicklerstudio Arrowhead damals die Sicherheit und den Schutz der Spieler: Die Account-Verknüpfung spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz unserer Spieler und bei der Aufrechterhaltung der Sicherheitswerte von PlayStation und PlayStation-Studios-Spielen. […] Diese Entscheidung hätte etwa 121 Länder, in denen es kein PSN gibt vom Zocken von Helldivers 2 ausgeschlossen.

Was folgte, war ein ausgewachsenes Review-Bombing des Games auf Steam. Schlussendlich lenkte Sony ein und nahm den umstrittenen PSN-Zwang nach heftigem Druck aus der Community wieder zurück.

Erst im Juli 2026 gab es übrigens im Zuge des von Sony verkündeten Endes von physischen Game-Releases auf ihren Konsolen Sorge vor einem erneuten Zwang zum PSN-Account: Wenn Spiele für PS5 und eine mögliche PS6 in der Zukunft nur noch über den Sony-zugehörigen PlayStation Store gekauft werden könnten, wäre dafür wieder ein PSN-Account zwingend notwendig: Sony droht erneut ein Debakel wie bei Helldivers 2, schließt mit digitalen Spielen über die Hälfte der Welt aus