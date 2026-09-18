EA FC 27 startet heute: Release und Frühzugang im Live-Ticker

EA Sports FC 27 startet heute, am 18. September 2026 in den Early Access. Wer mitmachen darf und wann es losgeht, lest ihr bei uns auf MeinMMO im Ticker.

Was ist EA Sports FC? EA Sports FC 27 ist Electronic Arts aktuelle Fußball-Simulation mit etlichen Spiel-Modi und dem umstrittenen Ultimate Team.

Wer darf heute schon loslegen? Wer eine der beiden Ultimate-Versionen vorbestellt, darf 7 Tage früher loslegen. Also heute, am 18. September 2026. In der Standard-Version ist der Frühzugang nicht enthalten.

Wann geht es genau los? EA nennt offiziell den 18. September 2026 als Starttermin. Die Startzeiten findet ihr unten im Ticker.

10:45 Uhr Zum aktuellen Zeitpunkt sollte es keine Probleme geben. Laut Electronic Arts sind derzeit alle Server online und ihr könnt ohne Probleme spielen. 10:07 Uhr Die aktuellen Startzeiten laut wohl: Early Access Konsolen: 18. September um 00:00 Uhr (Mitternacht) Early Access PC: 18. September um 01:00 Uhr nachts Das heißt, im besten Fall könnt ihr bereits spielen, wenn ihr euch die Ultimate Edition zugelegt habt oder die 10-stündige Trial nutzen wollt. 09:37 Uhr Der 18. September 2026 ist der Starttermin für alle, die sich die Ultimate Edition gekauft haben. Wann es heute genau losgehen wird. Wir halten euch aber weiterhin auf dem Laufenden! 08:56 Uhr Guten Morgen! Heute geht es bei EA Sports FC 27 los. Zumindest für diejenigen von euch, die sich das Ultimate-Pack gekauft haben. Wir begleiten den Start mit unserem Ticker.

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EA Sports FC 27 startet in wenigen Tagen für alle Spieler, die sich keinen Frühzugang gekauft haben. Alle wichtigen Informationen rund um die Fußball-Simulation lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO nach: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Informationen in der Übersicht