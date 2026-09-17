Ich bin für euch in Aion 2 geflogen und muss sagen: Taugt mir!

Der erste Stresstest von Aion 2 läuft gerade auf Hochtouren. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat sich für euch nicht von vollen Servern abschrecken lassen und hat sich ins MMORPG geboxt. Sie sagt: Das taugt!

Bis Aion 2 startet, dauert es ja nicht mehr lange: Am 30. September 2026 startet der Early Access für alle Käufer eines Gründerpakets und am 5. Oktober geht es für alle Free-To-Play-Verfechter los. Ich habe (noch) nicht vorbestellt, wollte jetzt aber auch nicht darauf warten müssen, mir persönlich ein eigenes Bild von dem gehypten MMORPG machen zu können. Also habe ich mich für den Stresstest bereitgemacht und bin als Aion-Neuling nach Atreia gereist.

Nach etwa zwei Stunden zocken kann ich grundsätzlich sagen: Die westliche Version von Aion 2 scheint keine bis wenig technische Probleme zu haben. Es ruckelt nichts und auf dem europäischen Server (ich spiele von München aus) lag der Ping bei exzellenten 10 Millisekunden. Spielen geht also schon mal und es macht auch Spaß!

Aber wie steht es um die Lokalisierung? Gibt es problematisches Clipping? Wie viele Spieler hat man so um sich herum? Wie fühlt sich die Steuerung an? Was macht das Kampfgefühl? Das und mehr beleuchte ich für euch im Folgenden.

Wer schreibt hier? Normalerweise würde euch jetzt unser MMORPG-Experte Karsten Scholz diesen Einblick bringen. Wir haben nur leider heute gleich zwei super interessante Termine: eben den Stresstest zu Aion 2, aber auch den Start der Beta zu WoW Forever. Karsten kümmert sich um letzteres Event, daher bringe ich euch jetzt und hier den ersten Einblick in die westliche Version von Aion 2.

Ich bin Sophia und eigentlich vorrangig RPG- und Final Fantasy XIV -Enthusiast. Entspreched bin ich Tab-Targeting gewohnt, ein Klassenauswahlmenü und eine sehr lineare Progression. All das fordert Aion 2 jetzt heraus. Den Vorgänger Aion kenne ich nicht.

Video starten Aion 2: Road to Global Launch Autoplay

Erster Start in Aion 2 – So lief es

Tatsächlich habe ich erstmal ein wenig warten müssen, bis ich überhaupt auf einem Server von Aion 2 losstarten durfte: Man wählt ja zuerst eine Fraktion – Elyos oder Asmodier. Ich wollte einfach nur zocken und hab es deswegen bei beiden versucht, zuerst ohne Erfolg. NCSoft hatte ursprünglich nur 2 europäische Server pro Fraktion freigeschaltet, die innerhalb der ersten fünf Minuten komplett voll waren.

Kein Wunder übrigens, denn laut Steam DB bin ich mit über 73.000 von euch ins Game gestartet.

Nach etwa einer halben Stunde gab es jeweils einen dritten Server und ich bin über Elyos online gegangen (der dritte Server bei den Asmodiern war schon wieder voll). Die Charaktererstellung macht richtig Spaß, auch wenn sie wirklich unglaublich detailliert ist. Man kann im Körpermenü sogar einzelne Muskeln anpassen. Als regelmäßiger Gym-Geher habe ich natürlich erstmal den Trapezmuskel so groß wie möglich gezogen – Rücken-Workouts sind die Besten!

Hat man den Charaktereditor einmal hinter sich gebracht, geht es los mit dem Game an sich und die erste Aufgabe ist es, aus der Festung Ishtar auszubrechen. Die nach einer hethitischen Göttin benannte Burg sieht aus wie das Startgebiet aus Baldurs Gate 3 und ich habe mich schon gefragt, ob ich das falsche Game an habe.

Die Wahl der Klasse habe ich übrigens komplett übersehen. Ich war so erpicht darauf, endlich loslegen zu können, dass ich den Screen nach dem Charakter-Editor komplett übersprungen habe. Mein Charakter stand da, hatte ein fettes Schwert und es gab nen Button für die Namenswahl. Den habe ich einfach gedrückt. Dabei hatte ich mich in Vorbereitung sogar schon vorab für den Gladiator entschieden – Karsten hat genau dafür einen tollen Guide geschrieben:

Mehr zum Thema Aion 2 Klassen: Welche gibt es zum Release und welche Klasse ist die beste für den Einstieg? von Karsten Scholz

Die nachfolgenden Quests waren dann aber wieder MMORPG-Standard: Triff NPC X, sprich mit Charakter Y, töte vier Monster der Sorte Z.

Tatsächlich war die Oberwelt jetzt auch nicht komplett voll mit Spielern. Meine 73.000 Kollegen sahen mehr aus wie mit mir zusammenarbeitende NPCs, die das Startgebiet einfach so bevölkern und hier und da beim Monster schnetzeln mithelfen. NCSoft verteilt die Spieler bisher gut über die Instanzen der Welt.

Tatsächlich muss ich hier aber ganz klar sagen: Das Kampfsystem macht mir richtig Spaß! Ich bin ja bisher nur Tab-Targeting aus Final Fantasy XIV gewohnt, was in leichten Inhalten nicht besonders anspruchsvoll ist. Der Mix aus Action-Combat UND Tab-Targeting in Aion 2 hingegen imponiert mir richtig.

Ich klicke mit meinen Maustasten, um Standardangriffe abzufeuern und Combos aneinanderzureihen. Ich muss also nicht mehr darauf warten, dass meine Auto-Attacke abgefeuert wird oder der globale Cooldown durch ist. Die Sonderfähigkeiten webe ich wie gewohnt zwischendrin ein.

Dazu kommt das manuelle Ausweichen und Positionieren. In FFXIV kann ich nicht all zu tief reinzoomen. In Aion 2 kann ich mich entscheiden, ob ich meine Kamera nah und intim am Gegner haben will – so sehe ich ihn am Besten. Wer stundenlang im Charaktereditor festgesessen hat, soll ja auch jedes Detail im Gesicht des eigenen Charakters erkennen können. Und dann kann ich natürlich auch recht weit rauszoomen für einen besseren Überblick und die Questmarker-Suche.

Das Beste ist aber das Fliegen.

Fliegen wird im Laufe der ersten Missionen freigeschalten und gibt dem Charakter die Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen. So elegant und smooth bin ich bisher selten durch Game-Welten gereist. Einfach mit V die Federn rauszuholen, abzuheben und die Welt mit richtig schön viel Weitblick zu erkunden, das macht wirklich Spaß.

Die Flugmechanik haben sie übrigens auch für Unterwassermissionen genutzt – so fühlt es sich zumindest an.

Die Fraktionswahl war für mich jetzt zweitrangig, da ich vor allem reinkommen wollte. Der Charaakter-Editor lässt einen wirklich ins Detail gehen mit seinen Charakteren und es gibt für Schnellstarter auch viele Vorlagen Ich mag die schlanke UI des Spiels und vor allem, das mein Charakter immer cool steht.

Was sagt der Ping? Wie geht es der Lokalisierung?

Ich habe Aion 2 aus München angezockt und mich für einen Server im europäischen Datenzentrum entschieden. Entsprechend lag der Ping bei angenehmen 10 Millisekunden – was im Endeffekt perfekt ist.

Spannend fand ich auch, dass sich der deutsche Text wirklich gut liest. Hier war – soweit ich es einschätzen kann – keine KI am Werk, sondern richtige Übersetzer. Den Ton könnt ihr wahlweise auf Koreanisch oder Englisch ausgeben lassen. Ich habe mich für die englischen Sprecher entschieden und direkt leichte Diskrepanzen zwischen dem deutschen Text und dem englischen Gesprochenen entdeckt. Aber nichts, was irgendwie schlimm ist.

Allerdings vermisse ich die FFXIV-Option, meine Heldin auf Fragen antworten lassen zu können beziehungsweise, ihr Antworten in den Mund zu legen. Man kann nicht alles haben.

Bei den teilweise sehr elaborierten Frisuren fasziniert mich, dass es teils richtig heftiges Clipping gibt. Das scheint aber zumindest die Entwickler nicht zu stören. Es sieht auch meist nicht komisch aus. Nur dann, wenn Löckchen in die Gesichter von NPC clippen, wirkt es unschön.

Als FFXIV-Spieler sehne ich mich natürlich seit Jahren nach neuen Langhaar-Frisuren und Aion 2 lässt mich fragen, ob Clipping wirklich so ein großes Problem wäre, wie es von den Entwicklern immer gesagt wird.

Sollte ich in Aion 2 reinschauen?

In aller Kürze: Ab dem 5. Oktober 2026 ist das Spiel kostenlos für alle zugänglich. Außer ein paar Stunden eurer Lebenszeit wird es euch entsprechend nichts kosten, falls es doch nicht gefallen sollte. Wenn euch Aion 2 aber auch nur ein bisschen anspricht, dann ist es einen, vielleicht sogar sehr viele Blicke wert.

Zum Abschluss noch der große Disclaimer: Ich bin in meinen zwei Stunden Spielzeit nicht weit gekommen und immer noch im Startgebiet. Das hier ist nur ein erster Eindruck, im Zuge eines Stresstests.

Die wichtigen Funktionen werden fast alle der Reihe nach erst auf dem Weg zur Maximalstufe 45 und nach dem Abschluss bestimmter Quests freigeschaltet. Diverse Systeme gehen auch erst im Endgame selbst aktiv. Ich kann also jetzt nicht sagen, ob und wie sich beispielsweise die Monetarisierung schlussendlich auf das Spielerlebnis auswirken wird. Oder wie knackig und spaßig die Dungeons und Raids ausfallen.

Aber nach dem ersten Anzocken bin ich ehrlich gesagt an einem Punkt, an dem ich sagen kann, dass ich genau das herausfinden will. Vermutlich wird mich Karsten zum Release dann doch weit hinter sich lassen und selbst den finalen Anspielbericht schreiben. Aber ich denke mal, ich werde nicht weit hinter ihm sein in meiner Progression. Falls ihr übrigens selbst jetzt schon am überlegen seid, wie ihr möglichst effizient zockt, haben wir schonmal einen Guide zum schnellen Leveln für euch.