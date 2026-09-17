Wardogs: Der Erzfeind eurer Mörser sind Mörser, doch ihr könnt verhindern, dass eure Mörser gemörsert werden

Mörser sind in Wardogs wichtig für den Sieg, haben aber eine große Schwäche: andere Mörser und Artillerie. Es gibt jedoch einen Weg, euch davor zu schützen.

Warum solltet ihr eure Mörser schützen? Mörser sind in Wardogs aktuell sehr stark und extrem wichtig für den Erfolg des eigenen Teams. Ihr könnt mit ihnen beispielsweise FOB-Kerne und Bohrtürme zerstören, mit denen eure Gegner die Hotzone zu sich rufen.

Außerdem könnt ihr mit Mörsern Anti-Air-Stellungen wie SAM-Sites und C-RAMs sprengen, und so euren Helikoptern mehr Freiheit im Luftraum bieten, um Truppen oder Nachschub auszuliefern – oder ihr killt ganz klassisch den gegnerischen Baumeister, der gerade in der jeweiligen Feindbasis den Hammer schwingt, oder den campenden Scharfschützen.

Mörser haben jedoch die große Schwäche, dass sie selbst immer gegen Angriffe von oben anfällig sind. Feindliche Mörser, Artillerie oder gar Helikopter sind stets eine Gefahr und können die Mörserstellung beschädigen, zerstören oder den mörsernden Spieler ins Jenseits befördern.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Ein Dach für eure gemörserten Mörser

Wie schützt ihr eure Mörser? Ihr könnt in Wardogs eure Mörser schützen, indem ihr sie in einen überdachten Aufklärungsturm baut. Hierzu müsst ihr einige Hesco-Blöcke des Turms sowie den Boden des Obergeschosses zerstören, damit die Mörserstellung innerhalb des Turms platziert werden kann.

Durch das Dach des Turms ist der Mörser dann vor Angriffen wie feindlichen Mörser- und Artillerieschlägen geschützt, da diese erst das Dach zerstören müssen, ehe sie den Mörser und dessen Schützen treffen.

Hat das einen Nachteil? Ja! Die Platzierung im Turm schränkt die 360°-Handhabung des Mörsers ein. Ihr könnt zwar weiterhin mit dem Mörser feuern, allerdings nicht mehr in alle Richtungen. Bedenkt das auf jeden Fall schon beim Bau des Turms sowie beim Zerstören der Wände. Richtet ihr den Turm und damit den Mörser in die falsche Richtung aus – etwa mit Blick aus der Kontrollzone heraus – ist dieser praktisch unbrauchbar.

Das Gute: Ihr könnt einfach neue Hesco-Blöcke platzieren, falls ihr die falschen zerstört habt, und anschließend die richtigen demontieren. Wollt ihr mehrere Himmelsrichtungen abdecken, könnt ihr natürlich auch mehrere solcher überdachten Mörserstellungen konstruieren.

Eine detaillierte Erklärung, wie ihr die überdachte Mörserstellung baut, findet ihr auf Seite 2.

Was haltet ihr von der überdachten Mörserstellung? Findet ihr, das ist eine coole und interessante Lösung, die ihr selbst nutzen werdet, oder glaubt ihr, die Mörser sind schon stark genug und ein solcher Schutz sollte nicht möglich sein? Schreibt es uns in die Kommentare!

Erst kürzlich haben die Entwickler von Wardogs preisgegeben, was ihre Anti-Cheat-KI über einige bekannte Content-Creator denkt. Einer von ihnen wurde als „Mörser Typ“ beschrieben, weil er auf diese Weise einen Großteil seiner Kills erzielt hat. Die vollständige Story sowie die Beschreibung der KI von anderen Streamern wie TheBurntPeanut und shroud lest ihr hier: „Du bist kein Soldat, sondern eine Baufirma“ – Wardogs verrät, was die Anti-Cheat-KI des Shooters über die großen Twitch-Streamer denkt