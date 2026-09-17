Mit überarbeiteten und neuen Gebieten, Quests, Dungeons und noch so vielem mehr krempelt World of Warcraft Forever das gute “alte” Azeroth ordentlich um. Wir zeigen euch 10 Gründe, warum echte Classic-Veteranen WoW Forever nicht verpassen dürfen.

World of Warcraft begleitet mich nun schon länger als mein halbes Leben und ich kenne Kalimdor und die Östlichen Königreiche wie meine Westentasche. Wenn ihr damals ebenfalls in WoW Classic zahllose Stunden verbracht habt, geht es euch vermutlich ähnlich: Der Wald von Elwynn oder das Brachland fühlt sich wie eine zweite Heimat an. World of Warcraft Forever setzt genau bei diesen Gefühlen an, gibt euch aber haufenweise neue Gründe, wieder einen frischen Charakter auf Level 1 zu starten und Azeroth in nie dagewesener Schönheit zu erleben.

1. Die alten Landstriche Azeroths bekommen ein Update – und ganz neue Gebiete warten ebenfalls auf euch

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Azeroth bleibt in WoW Forever der Dreh- und Angelpunkt, doch ihr werdet nicht ausschließlich durch Gebiete laufen, die ihr bereits aus Classic kennt. Die alten Zonen bekommen eine gründliche Frischzellenkur und gleichzeitig kommen komplett neue Regionen hinzu.

Dadurch erkennt ihr viele Ecken und Winkel sofort wieder, könnt euch aber nicht darauf verlassen, dass eure alte einstudierte Classic-Routenplanung noch genauso funktioniert wie bisher. Des Weiteren erwarten euch neue Gefilde wie der Weltenbaum Hyjal, Shen’dralas, die Flusslande und die Insel Zephras.

2. Die Klassen werden überarbeitet – und vor allem Hybrid-Klassen profitieren davon

Die überarbeiteten Klassen sorgen in WoW Forever für mehr Vielfalt bei den einzelnen Spezialisierungen.

Ihr wollt einen Druiden, Schamanen oder Paladin spielen, habt aber keine Lust, ständig jedem erklären zu müssen, warum ihr trotzdem Schadensausteiler sein wollt? World of Warcraft Forever nimmt sich genau diesem uralten Dilemma an.

Alle Klassen werden sinnvoll überarbeitet, wobei Blizzard insbesondere die Hybrid-Klassen stärker machen möchte. Ihr müsst euch also nicht zwangsläufig auf eine einzige Spezialisierung festlegen, nur weil ihr im Gruppenspiel möglichst effektiv sein wollt. Dabei möchte Blizzard Fingerspitzengefühl beweisen und sicherstellen, dass die ursprüngliche Classic-Klassenidentität nicht verloren geht.

3. Alle Hände voll zu tun: Entdeckt über 1.000 neue Quests!

Mehr als 1.000 neue Quests sorgen dafür, dass euch in der Levelphase und darüber hinaus garantiert nicht langweilig wird!

In WoW Forever warten mehr als 1.000 neue Quests auf euch. Sie sind nicht einfach als zusätzlicher Content irgendwo an den Rand der Welt drangepappt, sondern fügen sich organisch in die Levelreise von Stufe 1 bis 60 ein. Dadurch bekommt ihr auch in längst bekannten Gebieten neue Aufgaben und Rätsel, die es sich zu lüften lohnt.

Das passt ideal zu Blizzards grundsätzlichem Ansatz für WoW Forever: Die Welt selbst steht wieder stärker im Mittelpunkt und neue Questreihen können altbekannte Regionen aus einer anderen Perspektive zeigen und euch mit neuen Geschichten durch Azeroth schicken.

4. Neue Dungeons und Raids erwarten euch und eure Gruppe

In WoW Classic war es nur eine lila Kuppel – in WoW Forever ist Dalaran hingegen ein knackiger Dungeon, der eurer Gruppe einiges abverlangen wird!

Für World of Warcraft Forever plant Blizzard insgesamt neun frische Dungeons. Unter anderem verschlägt es euch in die Magierstadt Dalaran, die in Classic WoW noch von einer undurchdringlichen Kuppel versperrt wurde. Dazu kommen neue Raids wie die Barrow Deeps für zehn Spieler und Hyjal Summit für 20 Spieler.

Damit richtet sich Forever nicht nur an Spieler, die gerne durch die offene Welt ziehen. Auch wer am Ende einer langen Levelphase die nächste große Herausforderung mit der eigenen Gruppe oder Gilde herbeisehnt, bekommt jede Menge zu tun.

5. Taz’dingo! Mit dem neuen Schlachtfeld verschlägt es euch in die Heimat der Darkspear-Trolle

Urlaubsgefühle: Ein neues 15-gegen-15-Schlachtfeld auf den Darkspear-Inseln sorgt für fröhliches PvP-Gekloppe mit tropischem Flair!

Auch PvP-Scharmützel (Player vs. Player) werden ein fester Bestandteil von WoW sein. Dafür bringt Blizzard unter anderem ein neues 15-gegen-15-Schlachtfeld, das auf den Darkspear-Inseln angelegt ist.

Das dürfte besonders für Classic-Spieler interessant sein, die sich noch an die Zeiten erinnern, in denen es in Arathibecken und Co. heiß herging. Forever möchte das Kräftemessen mit der gegnerischen Fraktion wieder stärker in den Fokus nehmen. Werdet ihr für die Allianz oder die Horde aufs Schlachtfeld marschieren?

6. Die Himmelsgeborenen: Eine neue Rasse kommt nach Azeroth

Die Himmelsgeborenen sind die neue spielbare Rasse in WoW Forever und bieten je nach Fraktion unterschiedliche Klassenkombinationen.

Mit den Himmelsgeborenen kommt eine neue spielbare Rasse nach Azeroth. Dabei dürfen sich sowohl Horde- als auch Allianz-Spieler für das neue Volk entscheiden – allerdings unterscheiden sich die verfügbaren Klassen je nach Fraktion.

Aufseiten der Horde können Himmelsgeborene unter anderem Schamane, Priester und Magier werden. Bei der Allianz stehen dagegen Paladin, Priester und Magier zur Auswahl. Dazu kommen Klassen, die beiden Fraktionen offenstehen, darunter Krieger, Jäger, Schurke und Druide.

7. Behutsam überarbeitete Grafik: So schön habt ihr Azeroth noch nie gesehen

Mit der neuen Beleuchtungs-Engine sieht Ashenvale in WoW Forever einfach sagenhaft schön aus!

Azeroth wird in WoW Forever in ganz neuem Glanz erstrahlen – ohne dabei die legendäre Grundstimmung einzubüßen. Besonders schön ist das neue Beleuchtungssystem, das der Welt einen traumhaften Look verleiht. Sonnenstrahlen, die durchs Blätterdach in Ashenvale brechen oder die Abendämmerung am Hafen von Stormwind wirken unglaublich atmosphärisch, sodass ihr garantiert häufiger mal stehen bleiben werdet, um die Szenerie zu bewundern.

Besonders praktisch: Bei den Spielermodellen könnt ihr zwischen der alten und der neuen Darstellung wechseln. Wer also seine liebgewonnenen Classic-Charaktere weiterhin in der bekannten Optik sehen möchte, kann das tun. Wer dagegen etwas mehr Detailgrad bevorzugt, aktiviert die neuen Modelle.

8. Flugmounts? Nicht in WoW Forever: Dort spielt sich das Leben am Boden ab

Nichts geht über wohlig-warme Lagerfeuer-Atmosphäre: In WoW Forever bereist ihr Azeroth ausschließlich zu Fuß oder mit eurem Bodenreittier.

Wenn ihr euch noch daran erinnert, wie sich Azeroth in Classic angefühlt hat, kennt ihr den Unterschied: Der Weg zu einem weit entfernten Questziel war selbst Teil des Abenteuers. Ihr musstet eure Route planen, seid an anderen Spielern vorbeigekommen und konntet unterwegs jederzeit auf etwas stoßen, das eure Aufmerksamkeit geweckt hat. Genau dieses Gefühl möchte WoW Forever bewahren.

Deshalb gibt es keine Flugmounts. Ihr könnt Azeroth nicht einfach aus der Luft überqueren und dabei ganze Regionen überfliegen. Wege, Landschaften und die verschiedenen Gebiete behalten dadurch stets ihre Bedeutung. Wenn ihr von einem Ort zum nächsten wollt, müsst ihr euch tatsächlich auf den Weg machen – und das entweder zu Fuß oder mit einem Bodenreittier.

9. Ein Azeroth, ein Server: Keine Realm-Restriktionen mehr

Statt einzelner Server setzt WoW Forever auf eine gemeinsame Spielwelt für alle Spieler.

Vielleicht kennt ihr es noch von früher: Eure Freunde und ihr seid auf sämtlichen Servern verteilt und zusammen spielen ist unmöglich. WoW Forever macht damit Schluss: Statt euch zu Beginn für einen einzelnen Realm entscheiden zu müssen, setzt Forever auf einen Mega-Server, auf dem alle miteinander spielen können. Integrierte Systeme sollen dann dafür sorgen, dass ihr präferiert auf Spieler mit gleicher Sprache trefft.

10. Entspannt leveln ohne Endgame-Rush: “Der Weg ist das Ziel”

Vielleicht ist das der wichtigste Punkt für alle Classic-Veteranen: Forever möchte die Levelphase wieder zu einem essenziellen Teil des Spiels machen.

Der Weg von Level 1 bis 60 soll nicht bloß eine möglichst schnell zu überwindende Hürde sein, damit ihr endlich das Endgame erreicht. Neue Quests, überarbeitete Zonen und die offene Welt sind deshalb keine Nebensachen, sondern die eigentlichen Abenteuer. Das Endgame ist wichtig – aber es soll nicht der einzige Grund sein, warum ihr euren Charakter überhaupt spielt.

Kehrt zurück in ein vertrautes Azeroth, das mit neuen Herausforderungen lockt

Genau darin liegt der Reiz von WoW Forever: Ihr bekommt eine Welt, die Classic-Spieler sofort wiedererkennen, aber auch eine, die mit zahllosen neuen Aufgaben, Geschichten und Geheimnissen angereichert ist.

Überarbeitete Klassen, neue Zonen und Quests, zusätzliche Dungeons und Raids, mehr PvP, eine neue Rasse und eine aufgefrischte Grafik sorgen für reichlich frischen Wind. Gleichzeitig bleiben bewusst die meisten Elemente erhalten, die das ursprüngliche Spielgefühl ausmachen. Wenn ihr also schon einmal in Azeroth unterwegs wart, ist Forever der ideale Zeitpunkt zum Wiedereinstieg: Ihr kennt die Welt. Aber ihr wisst noch lange nicht, was euch darin erwartet.

[Werbung] Unser Publisher Webedia und die Kollegen von der GameStar haben eine besondere Herausforderung für euch, das WoW-Wordle. Ihr könnt das Minispiel spielen und wenn ihr wollt, anschließend am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme ist aber optional. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier via GameStar.

Wenn ihr noch mehr Infos, Details und Hintergrundwissen zu World of Warcraft Forever haben möchtet, solltet ihr unbedingt mal bei der GameStar-Übersichtsseite vorbeischauen.

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